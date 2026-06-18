Auch andere haben sich schon eine Hütte in den Garten gestellt. Jene von Hans Jandl ist aber knapp 90 Quadratmeter groß und gut sechs Meter hoch und hat ein Obergeschoss. Der moderne Stahlgerüstbau, ummantelt mit OSB-Platten aus Holzspänen und verkleidet mit Blechpaneele, wirkt von außen recht nüchtern. Innen aber, bedingt auch durch die Raumhöhe, die schmalen Fenster und die metallene Dachkonstruktion, wähnt man sich eher in einem modernen Gebäude in einer Großstadt als im beschaulichen Pischelsdorf. Dort, direkt neben seinem gepflegten Anwesen, hat sich der bekannte Künstler ein Atelier, ein Depot, einen Ausstellungsraum und auch ein Begegnungszentrum geschaffen.

Am Samstag, 20. Juni, eröffnet Hans Jandl sein „Art Hut Studio“ (Kunst-Hütte). Von 10 bis 20 Uhr öffnet er für Neugierige und Kunstinteressierte die Tür in sein Refugium. Und da wird er auch seine teils großflächigen Bilder und Installationen (einige davon sogar mit Blei-Elementen komplementiert) präsentieren. In den letzten Tagen half ihm sein frühere Kollege und Freund Josef Neubauer noch beim Drapieren der Kunstwerke.

„Ich habe nun einen wunderbaren Platz, meine Arbeiten herzuzeigen“, freut sich Hans Jandl. Bisher arbeitete er im nahen Wohnhaus, im Keller, am Dachboden. Es war eng. Und so reifte im Laufe der Jahre die Idee, neuen Raum zu schaffen. „2022 habe ich dann beschlossen, im Garten etwas zu bauen“, erinnert sich Jandl. Seine Werke wurden bereits in New York und anderen Metropolen ausgestellt. „Und ich bin auch in der Sammlung Joanneum in Graz vertreten.“

Mit einem Architekturbüro und einer Baufirma kreierte er diesen Würfel. „Ursprünglich haben wir ihn White Hut genannt.“ Aus rechtlichen Gründen wurde dann daraus das „Art Hut Studio“. Knapp 200.000 Euro kostete der Bau von der Planung bis zum Einzug. „Es ist alles selbst verdientes Geld. Es gab dafür keinen Groschen Förderung“, ist der Oststeirer stolz. Er freut sich auf jeden Fall auf viel Leben in seiner „Hütte“. Aber ist es denkbar, diese auch Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung zu stellen, um darin zu arbeiten? „Artists in Residence“ in „Art Hut Studio“? „Nein, ich möchte sie nicht vermieten.“

Lebenstraum und große Ziele

Mit seinem neuen Atelier und Ausstellungsraum hat sich Jandl also einen Lebenstraum erfüllt. „Im weißen Würfel habe ich nun ganz andere Möglichkeiten, auf mich aufmerksam zu machen.“ Und auch seine weiteren Ziele sind groß: Er möchte mit seinen Werken zu den Kunstausstellungen Documenta in Kassel und zur Biennale nach Venedig.