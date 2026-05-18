Der angekündigte Sparkurs der Stadtgemeinde Gleisdorf Anfang des Jahres sorgte für einen großen Aufschrei in der regionalen Kunst- und Kulturszene. Auch am Kulturpakt Gleisdorf wurde der Sparstift angesetzt.

Bisher hat die Stadtgemeinde für den Kulturpakt ja die Bewerbung von Ausstellungen übernommen, Pressegespräche organisiert, Veranstaltungen gesponsert und Sachkosten übernommen. „Alles in allem werden es so 20.000 Euro pro Jahr gewesen sein, der größte Brocken war die Kulturpakt-Beilage im Stadtjournal, die zweimal jährlich erschienen ist“, erklärt der Gleisdorfer Kulturreferent Karl Bauer (ÖVP).

Karl Bauer, Kulturreferent von Gleisdorf © KLZ / Nicole Stranzl

Das fällt nun alles weg. „Die Aufgabe der Gemeinde wurde nun auf die Zivilbevölkerung verteilt“, betont Ewald Ulrich. Der 65-Jährige ist Unternehmer und seit kurzem der Sprecher der neu gegründeten „Arge Kulturpakt“.

Mit der will sich die regionale Kunst- und Kulturszene auf eigene Beine stellen. „Wir wollen nicht von einer Förderung abhängig sein, die kann im nächsten Jahr wieder weg sein“, so der Gleisdorfer Unternehmer. Die Arge besteht bisher aus zehn Künstlerinnen und Künstlern und acht Unterstützerinnen und Unterstützern. Aktuell befindet man sich in der Findungsphase.

Ausweitung auf die Oststeiermark

Konzentrieren will man sich künftig nicht mehr nur auf Gleisdorf, sondern das künstlerische Gebiet auf die Oststeiermark ausweiten. Bewusst werden keine Mitgliederbeiträge eingehoben. „Uns ist es wichtiger, dass die Leute mitarbeiten und ihre Arbeitsleistung einbringen“, so Ulrich. Auf der Suche sei man nicht nur nach oststeirischen Künstlerinnen und Künstlern, die sich beteiligen wollen, sondern auch nach Kulturinitiativen, Wirtschafts-, Tourismus-, Medien- und Gemeindevertretern.

Ewald Ulrich, Sprecher der Arge Kulturpakt © Arge Kulturpakt

Bisher gab es zwei Vernetzungstreffen. „Wir versuchen jetzt mit Gemeinden, Unternehmen und Institutionen Kontakt aufzunehmen, um uns bekannter zu machen und Unterstützer zu finden“, erklärt Ulrich.

Auch Veranstaltungen und Gemeinschaftsausstellungen sind angedacht. Etwa das sogenannte „Aprilfestival“ (22. bis 27. April 2027), in Anlehnung an das von 2014 bis 2020 stattgefundene Dreitagesfestival auf Schloss Freiberg.

Präsentation und Diskussion

Der Öffentlichkeit präsentieren will sich die Arge Kulturpakt am 16. Juni um 16 Uhr im Festsaal der Stadtgemeinde Gleisdorf. Um 18 Uhr soll dann mit Verantwortungsträgern und Interessenten diskutiert werden: „Was ist uns die Kultur wert?“ „Es ist eine Folgeveranstaltung zu der im Jänner bereits stattgefundenen Diskussionsrunde von Puppenkünstlerin Elfriede Scharf im Gleisdorfer Rathaus.