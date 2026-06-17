Denkt man an ein Kulturdenkmal, kommen einem in den europäischen Gefilden historische Gebäude, sakrale Bauten oder archäologische Stätten in den Sinn. In den Vereinigten Staaten ticken die Uhren aber bekanntlich etwas anders. Und weil das Land auf der westlichen Seite des großen Teichs nicht so reich an Kulturschätzen ist, hebt man dort eben andere Dinge in den Stand der Denkmäler. Wie zum Beispiel einen Golfplatz. Präziser gesagt den 1891 eröffneten Shinnecock Hills Golf Club in Southampton auf Long Island. Definitiv reich an (Sport-)Geschichte, bietet die Anlage in den Dünen der vornehmen Hamptons, wo sich die New Yorker Upper-Class die Hand gibt, nicht viel mehr als gemähte Wiesen und auffallend viele Bunker.

Von Donnerstag bis Sonntag beherbergt der Linkskurs zum sechsten Mal die US Open, auf dem Spiel steht eine der begehrtesten Trophäen im Golfsport. Nein, die heißt nicht Claret Jug (die gibt‘s für den Sieg bei den British Open) und auch nicht Wanamaker Trophy (die erhält der PGA-Championship-Triumphator), sondern einfach nur US Open Championship Trophy. Das klingt langweilig, liest sich ideenlos, birgt aber zumindest eine tragische Geschichte. Denn als J.J. Spaun im Vorjahr bei den US Open im Oakment Country Club in Pennsylvania (der ist übrigens seit 1987 ebenfalls ein Kulturdenkmal) seinen ersten Major-Sieg holte, bekam er wie all seine Vorgänger seit 1947 nur eine Kopie der Championship Trophy überreicht. Der Grund: Das Original aus dem Jahr 1895 wurde vernichtet. Und zwar 1946, als Sieger Lloyd Mangrum den Pokal mit nach Hause nahm und dieser zum Opfer der Flammen wurde, als das Klubhaus, in dem er ausgestellt wurde, abbrannte.

Shinnecock Hills Golf Club in Southampton © AP/Seth Wenig

Die nach dem Unglück angefertigte Replik, auf deren Sockel stets der Name des Siegers eingraviert wird, weilt nun aber auch bereits annähernd vier Jahrzehnte im Museum der US Golf Association, kurz USGA. Das heißt, der alljährliche Sieger erhält eigentlich nur eine Kopie der Kopie. Ganz ohne Namen geht es beim prestigeträchtigen Major dann aber doch nicht, gibt‘s für den Gewinner neben der Trophäe doch seit dem Premierenjahr 1895 auch eine goldene Medaille. Die war bis 2012 zwar auch namenlos, trägt seitdem aber den Namen „Jack Nicklaus Medal“.

Wer heuer die Medaille umgehängt und die Kopie der Kopie in die Hand gedrückt bekommt, ist schwer zu sagen. Es wird auf alle Fälle ein Pro sein, dem windige Verhältnisse liegen. Denn der Wind kann auf dem baumlosen Kulturdenkmal in den Hamptons ungehindert und gnadenlos blasen. Auch die schnell austrocknenden Grüns können zur Falle werden, kommen die Bälle doch kaum zum Liegen. Wie herausfordernd der Platz sein kann, zeigt der Endstand des letzten US-Open-Gastspiels im Shinnecock Hills Golf Club: 2018 gewann Brooks Koepka mit einem Gesamtscore von 1 über Par.

Der Golfklub ist ein Kulturdenkmal © AP/Seth Wenig

Und 2026? Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler spielt in den Hamptons um seinen Karriere-Grand-Slam. Würde ihm dieses Kunststück am Sonntag als erst siebenter Golfer der Geschichte gelingen, wäre das genau an seinem 30. Geburtstag. Aus rot-weiß-roter Sicht ist nur Sepp Straka mit von der Partie. Und der Österreicher hat ein Ass im Ärmel, stammt sein Caddy Duane „Dewey“ Bock doch aus den Hamptons und kennt den Platz so auswendig wie die Golftasche, die er trägt. Strakas beste US-Open-Platzierung, ein 28. Platz, rührt aus seinem Debütjahr 2019. Bei seinen letzten sechs Major-Auftritten schaffte es der 33-jährige Wiener nie in die Top 40, doch vielleicht kann sich Straka ja ausgerechnet am Shinnecock Hills Golf Club ein Denkmal setzen.