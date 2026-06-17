Aus dem Villacher Lokal „Zum Hase“ in der Lederergasse wird „Die Strudelei“. Gastronom Philip Hassler (29) reagiert damit auf ein verändertes Ausgehverhalten in der Stadt. „Die Abendgastronomie ist herausfordernd geworden. Es hat sich alles geändert, also muss ich das Konzept einfach anpassen“, sagt der 29-Jährige.

Neustart mit Strudel und Hausmannskost

Im Mittelpunkt stehen süße und pikante Strudelvariationen. Auf der Karte finden sich Klassiker wie Apfelstrudel und Topfenstrudel, aber auch Fleischstrudel, Krautstrudel und Hausmannskost bis hin zum Schweinsbraten. Produziert werden die Strudelvariationen selbst. Zur Erinnerung: An der Draulände befand sich nur kurz ein Geschäft mit einem ähnlichen Angebot, das aber nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde. „Wir produzieren alles selbst. Wir haben mit dem damaligen Geschäft nichts zu tun“, klärt der Wirt auf. Das Lokal soll Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet sein.

Strudel stehen im Mittelpunkt des Lokals © KK/Jasmina Huskić

Hassler ist seit seinem 18. Geburtstag selbstständig, zunächst mit einer kleinen Landwirtschaft in Wernberg. Seit 2021 führt er das Lokal in der Lederergasse. Seit Dezember 2024 ist er auch Wirt der Kammerhütte auf der Gerlitzen.

Die offizielle Eröffnung der „Strudelei“ ist für Freitag, 26. Juni, um 13 Uhr geplant.