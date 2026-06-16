Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer jüngsten Sitzung die Kostenerhöhung für das flächenwirtschaftliche Projekt Ebriacher Klamm in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach beschlossen. Damit wird die weitere Umsetzung eines wichtigen Schutzprojekts der Wildbach- und Lawinenverbauung abgesichert. Ziel ist der Schutz der L131 Trögerner Landesstraße vor Lawinen, Schneerutschen und Steinschlägen. Immer wieder musste die Straße im Winter mehrere Tage wegen Lawinengefahr gesperrt werden.

Kostenerhöhung

„Wenn eine wichtige Landesstraße durch Lawinen, Schneerutsche oder Steinschlag gefährdet ist, geht es um Sicherheit, Erreichbarkeit und das Vertrauen der Menschen, gut durch den Alltag zu kommen. Mit zusätzlich 124.000 Euro aus dem Bereich Wasser- und Lawinenschutzbau sichern wir die Umsetzung dieses Schutzprojekts in der Ebriacher Klamm. Damit stärken wir Schutz, Vorsorge und eine sichere Verbindung durch das Tal“, betont Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ). Mit dem Regierungsbeschluss wird die Finanzierung der Kostenerhöhung abgesichert: Das Projektvolumen steigt von 1,09 Millionen Euro um 620.000 Euro auf insgesamt 1,71 Millionen Euro. Der zusätzliche Landesmittelzuschuss beträgt 142.600 Euro.

Schutz vor Naturgefahren

„Die L131 Trögerner Landesstraße ist eine wichtige Lebensader für die Menschen in der Region. Sie soll daher das ganze Jahr über sicher befahrbar sein. Deshalb investieren wir nicht nur laufend in den Ausbau unserer Landesstraßen, sondern auch in den Schutz vor Naturgefahren. Jeder Euro für dieses Projekt ist zudem eine wichtige Investition in die Sicherheit der Bevölkerung“, betont Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).



Auslöser des Projekts waren Schäden nach dem Sturmereignis 2017 und der darauffolgende Borkenkäferbefall im Bereich der Ebriacher Klamm. Durch die notwendige Entfernung großer Teile des Waldbestandes erhöhte sich die Gefahr von Lawinen aus den steilen Gräben der Klamm. Mit dem Projekt soll der sehr steile, nordexponierte Hang bewaldet und die Schutzwirkung langfristig gestärkt werden.