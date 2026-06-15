Finanzbildung und digitale Kompetenzen früh zu fördern, wird für junge Menschen in Österreich immer wichtiger – aus diesem Grund hat „Mastercard“ gemeinsam mit dem „DaVinciLab“ eine gemeinsame Bildungsinitiative an österreichischen Schulen ins Leben gerufen. Seit dem Schuljahr 2024/2025 wurden rund 6000 Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich mit interaktiven Lernformaten zu Zukunftsthemen wie Finanzbildung, digitale Kompetenzen und dem verantwortungsvollen Umgang mit Geld erreicht.

Verleihung in Wien

Beim diesjährigen Mastercard Innovation Forum im Belvedere21 in Wien wurden nun die Sieger ausgezeichnet – darunter gleich zwei Schulen aus Kärnten: Den ersten Platz erreichte die 4A-Klasse der Mittelschule Völkermarkt und den dritten Platz die 4C-Klasse der Mittelschule Kühnsdorf. Ausgewählte Lehrer und Schüler der Gewinnerklassen waren persönlich vor Ort und nahmen Urkunden, Pokale sowie Preise – darunter Tickets für Spiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft – entgegen.

Stephan Knaus, Lehrkraft an der MS Völkermarkt, freut sich über den ersten Platz seiner Schüler: „Wir sind sehr stolz darauf, den ersten Platz gewonnen zu haben. Solche Erfolge zeigen den Kindern, dass sich Engagement, Ausdauer und Leistung lohnen.“