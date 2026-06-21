Der Gründer der „Vorstadtgriller“ aus Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf) hat Grillen längst zur Leidenschaft gemacht: „Mein Vater brachte vor zwölf Jahren einen Kugelgrill nach Hause. Seitdem hat mich die Faszination nicht mehr losgelassen“, erzählt Michael Forjan. Anfangs landeten klassisch Würstel und Koteletts auf dem Rost. Doch mit der Zeit wuchs die Neugier. Neue Zutaten, unterschiedliche Techniken und das Experimentieren mit ungewöhnlichen Gerichten eröffneten eine neue Welt. Vor allem aber sei Grillen für ihn immer auch ein soziales Erlebnis gewesen. „Die gemeinsame Zeit mit anderen Menschen macht einen großen Teil der Begeisterung aus.“

Die Grillkultur von heute

Der 45-Jährige besuchte Grillkurse und wagte sich an außergewöhnliche Gerichte, die Freunde und Bekannte faszinierten. Er gab sein Wissen weiter und was als Hobby begann, entwickelte sich zu einem zweiten Standbein (beruflich ist Forjan als Haustechniker in der Klinik Güssing tätig). Heute bietet er Workshops an, in denen er seinen Teilnehmenden die Vielfalt der kulinarischen Handwerkskunst näher bringt.

Die Grillkultur habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, beobachtet der Grillprofi. „Früher standen Fleisch und Würstel im Mittelpunkt. Heute werden komplette Menüs gegrillt – von der Vorspeise bis zum Dessert.“ Besonders beliebt seien derzeit sogenannte „Long-Jobs“ wie Pulled Pork oder Brisket, aber auch Pizza vom Grill, Plancha-Gerichte (auf einer glatten, massiven Grillplatte) und kreative vegetarische Speisen. Selbst Wassermelone überrascht viele Gäste. „Durch das Grillen verändert sich die Textur und die Süße wird intensiver“, erklärt der Grillmeister. Auch Ananas oder Salatherzen hätten sich bereits als echte Geheimtipps erwiesen.

Der häufigste Fehler beim Grillen

Forjans wichtigster Rat: „Zeit lassen. Ein guter Grillabend beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Viele sind zu ungeduldig und legen das Grillgut auf, bevor die richtige Temperatur erreicht ist.“ Auch zu häufiges Wenden oder zu starke direkte Hitze würden das Ergebnis beeinträchtigen. Regionale und saisonale Produkte spielen für den Grillprofi eine wesentliche Rolle, da sie frischer, nachhaltiger und geschmacklich überzeugender seien. Bei Gewürzen setzt er auf Qualität statt auf fertige Mischungen: „Oft reichen hochwertige Zutaten wie Salz, Pfeffer, Knoblauch, frische Kräuter oder ein gutes Paprikapulver aus, um großartige Ergebnisse zu erzielen.“

Holz, Kohle oder Elektro

Während Holzkohle das klassische Grillaroma biete, überzeuge Gas durch Komfort und präzise Temperatursteuerung. Elektrogrills seien praktisch für Balkone und kleinere Flächen. Das gewünschte Ergebnis hängt laut Forjan aber nicht von der Wahl des Grillers ab: „Ein guter Grill hilft, aber entscheidend ist die Person dahinter. Wer seinen Grill versteht, kann auf nahezu jedem Gerät hervorragende Ergebnisse erzielen.“

Auch wenn die Grillkurse nur zwischen April und September stattfinden, ist Forjan das ganze Jahr über für Veranstaltungen im Einsatz. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau und einem engagierten Team, mit denen er sogar an Grillmeisterschaften teilnimmt. Was dabei zählt, ist für ihn weniger der Wettbewerb, als vielmehr die Freude am gemeinsamen Erlebnis: „Grillen ist nicht nur eine Zubereitungsart, sondern Zeit mit Familie, Freunden und gutem Essen.“