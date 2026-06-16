Wenn am Wochenende wieder Tausende Schlager- und Volksmusikfans nach St. Oswald pilgern, steht nicht nur ein musikalisches Großereignis auf dem Programm. Das „Wenn die Musi spielt“-Sommer-Open-Air am Parkplatz der Biosphärenparkbahn Brunnach ist längst zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für Bad Kleinkirchheim und die Region geworden. Seit drei Jahrzehnten sorgt die Veranstaltung für volle Betten, gut besuchte Gaststätten und eine mediale Bühne, die weit über Kärnten hinausstrahlt.

Am Freitag, den 19. Juni, steigt die Generalprobe, am Samstag, den 20. Juni, wird die große Live-Show aus St. Oswald übertragen. Mit dabei sind unter anderem Bernhard Brink, Simone, Marc Pircher, Hansi Hinterseer, die Nockis, Die Draufgänger, Die Südsteirer, die Pagger Buam und die Alpenrebellen. Moderiert wird das Open Air von Stefanie Hertel und Marco Ventre.

Vom Fernsehformat zum Zugpferd

Was 1996 als Volksmusiksendung begonnen hatte, entwickelte sich zu einem der größten Schlager- und Volksmusik-Events im deutschsprachigen Raum. Heuer findet das Sommer-Open-Air bereits zum 31. Mal statt. Die Live-Übertragung in ORF 2 und MDR erreicht Jahr für Jahr ein Millionenpublikum. Längst beschränkt sich die Musi nicht mehr auf zwei Konzertabende. Die Musi-Woche mit Wanderungen, musikalischen Programmpunkten und Begegnungen mit Künstlern sorgt dafür, dass viele Gäste mehrere Tage in der Region verbringen.

Für Veranstalter Sepp Adlmann von Adlmann Promotion beginnt der wirtschaftliche Effekt bereits lange vor dem ersten Ton auf der Bühne. „Die Zusammenarbeit mit den heimischen Betrieben ist ganz wichtig, weil wir von ihnen leben und sie zum Teil auch von uns“, sagt Adlmann. Allein für Künstler, ORF-Teams und Mitarbeiter würden rund 700 Nächtigungen benötigt. Zudem werden regionale Unternehmen eingebunden, Parkflächen bei Landwirten angemietet und Mitarbeiter aus der Region beschäftigt. „Viele sind seit Jahren oder sogar Jahrzehnten dabei. Da sitzt jeder Handgriff.“

Veranstalter Sepp Adlmann begleitet die Musi seit beinahe 30 Jahren © Alexander Danner

Wichtiger Impuls

Der Steirer begleitet die „Musi“ seit beinahe 30 Jahren. „Anfangs als Künstlerbetreuer, seit 2016 als Veranstalter im Winter und Sommer.“ Warum Bad Kleinkirchheim der richtige Standort sei? „Warum soll man etwas ändern, das gut funktioniert? Die Musi wird von den Gästen hervorragend angenommen.“ Auch aus touristischer Sicht zählt die Veranstaltung zu den wichtigsten Terminen des Jahres. Christian Stattmann, Geschäftsführer der Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH, spricht von einem „entscheidenden Impuls, gerade in der Vorsaison“.

„Für uns ist das wirtschaftlich sehr relevant. Es ist eine seit 30 Jahren etablierte, wiederkehrende Veranstaltung mit enormer Strahlkraft“, sagt Stattmann. Von den Gästen profitieren nicht nur Hotels: „Die ganze Region wird belebt. Bergbahnen, Gastronomie, Freizeitbetriebe und viele weitere Unternehmen haben einen Nutzen davon.“ Gleichzeitig seien die Fernsehbilder aus den Nockbergen unbezahlbare Werbung. Besonders wichtig sei, dass die Musi mit Sommer- und Winterausgabe einen touristischen Impuls über das ganze Jahr hinweg liefere. „Bad Kleinkirchheim wird mit der Musi in Verbindung gebracht“, so Stattmann weiter.

Für Tourismus-Geschäftsführer Christian Stattmann ist die Musi ein wichtiger Ganzjahresimpuls für die Region © Studiohorst.at

Fixtermin im Kalender

Bad Kleinkirchheims Bürgermeister Matthias Krenn sieht die Bedeutung der Veranstaltung ähnlich: „Wirtschaftlich bringt die Musi einiges an zusätzlichen Nächtigungen. Schon allein durch die Musi-Wanderwoche ist die Wertschöpfung beträchtlich.“ Besonders bemerkenswert sei die große Stammgäste-Gemeinschaft, die Jahr für Jahr anreise. „Das ist mittlerweile eine richtige Fangemeinde, fast schon eine Fanfamilie.“ Zusätzlich sorge die Übertragung zur Hauptsendezeit in ORF und MDR für einen enormen Imagegewinn.

Für Krenn steht fest: „Aus heutiger Sicht ist die Musi nicht mehr wegzudenken.“ Ein Wegfall der Veranstaltung hätte auch wirtschaftliche Folgen. Denn die Musi-Woche mit ihren zahlreichen Begleitveranstaltungen lockt jährlich rund 10.000 Gäste nach Bad Kleinkirchheim und sorgt laut Tourismusmanagement für etwa 15.000 Nächtigungen. Damit bleibt die Musi auch nach mehr als 30 Jahren eines der wichtigsten touristischen Aushängeschilder Kärntens.