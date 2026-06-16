Freudige Nachrichten aus dem Hause Hämmerle. So verkündete der zweifache Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle auf Instagram, dass seine Frau Julia in einem Monat die Geburt des ersten Kindes erwartet. Wintersport- und Snowboardkollegen wie Stephanie Venier, Lara Wolf und Lucas Eguibar haben in den Kommentaren bereits gratuliert.