Freudige Nachrichten aus dem Hause Hämmerle. So verkündete der zweifache Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle auf Instagram, dass seine Frau Julia in einem Monat die Geburt des ersten Kindes erwartet. Wintersport- und Snowboardkollegen wie Stephanie Venier, Lara Wolf und Lucas Eguibar haben in den Kommentaren bereits gratuliert.
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Familienglück
Österreichs Doppel-Olympiasieger wird erstmals Vater
Snowboard-Ass Alessandro Hämmerle überraschte seine Fans mit einer erfreulichen Message auf Instagram.