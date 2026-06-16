Führungskräfte aller 26 Wehren im Feuerwehrbereich Judenburg trafen vor Kurzem zum ersten Bereichsfeuerwehrtag zusammen. Bereichskommandant Harald Schaden präsentierte dabei den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025. Dank ausgebliebener Unwetterkatastrophen erforderte dieses Jahr weniger Einsätze.

Höchstwert

Die Statistik weist knapp 1300 Einsätze mit rund 16.550 Einsatzstunden aus. Ein Plus ergab sich bei Tätigkeiten wie Übungen, Wartung oder im Bereich Verwaltung. In Summe ergibt das einen ehrenamtlichen Freizeitaufwand von knapp über 200.000 Stunden – ein historischer Höchstwert.

Harald Schaden berichtete auch von geplanten Neuanschaffungen wie Sandsackfüllmaschine, Stromanhänger und Wechselladefahrzeug.

Befördert

Im Zuge des Bereichsfeuerwehrtages kam es auch zu Beförderungen. Zum Brandinspektor befördert wurden Schriftführer Josef Berr und Atemschutzbeauftragter Stefan Sprung. Hauptbrandinspektor Arnold Lechner von der FF Rothenthurm wurde zum Beauftragten für die Entstehungsbrandbekämpfung ernannt.

Zwei Baierdorfer Feuerwehrleute erhielten hohe Auszeichnungen: Hauptbrandinspektor Andreas Rieser das Verdienstkreuz in Bronze des Landes Steiermark und Thomas Bischof das Verdienstzeichen 3. Stufe.