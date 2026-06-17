„Mir ist egal, was du alles erben wirst. Ich seh in Echtzeit zu, wie dieses Gespräch rapide an Wert verliert.“ Die Zeilen von Yasmo und ihrer Klangkantine sitzen. Und sind wohl das beste Beispiel dafür, wofür die liTONale steht, das Festival für Sound & Poetry. „Wir verbinden Musik und Text“, sagt Edith Bernhofer vom Musilinstitut, die gemeinsam mit Oliver Welter das Festival kuratiert.

Vielschichtiges Festival

Diesen Freitag, 19. Juni, sind im Musilhaus in Klagenfurt von 17 bis 22 Uhr die Türen geöffnet. Und der Eintritt ist frei. Yasmo ist nur eine von vielen Künstlerinnen und Künstlern. „Yasmo hat ihren Ursprung ja im Spoken Word, bevor sie eine Symbiose mit der Musik eingegangen ist. Bei Rap und Hip-Hop geht es viel um Aussage und das Wort, das ist dort viel wichtiger als in der klassischen Popmusik“, sagt Oliver Welter, Mastermind von Naked Lunch, der mit dem Festival auch einen leichteren Zugang zu Literatur ermöglichen will: „Das ist ein großes Fest.“ Gefeiert wird auch mit Humming Lights, einer Ingeborg-Bachmann-Interpretation von Susanne Kubelka und Dirk Schilling. Hinter Schülande Engaling „verstecken“ sich Sarah Jung, Judith Schwarz und Anna Widauer, die sich in ihrem Programm „Du bleda Bua“ mit dem Werk von Christine Nöstlinger auseinandersetzen. Weitere Acts sind Max Höfler aka Lil Franz mit Captain Cosmetic (Ronald Wenzel) und Mulm, ein experimentelles Trio, bestehend aus Sara Zlanabitnig, Richie Herbst und Stephan Roiss.

Dirk Schilling und Susanne Kubelka © KK

„Es gibt mehrere Spielorte und jeder Raum erzeugt seine eigene Atmosphäre“, sagt Bernhofer. Bespielt werden die Literatur-Lounge, der Veranstaltungssal und der Innenhof.