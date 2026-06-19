Sophie Marceau sitzt einem gegenüber, in einem weißen, schlichten und eleganten Hosenanzug, vorgelehnt, die Arme auf die Knie gestützt, aber sie posiert nicht. Sie wirkt ganz bei sich, sie ist sehr französisch, in ihrer Mischung aus Distanz und Wärme. Und sie setzt dieses Lächeln auf, das nur sie kann. Das sie ausmacht. „Bonjour“, sagt sie. „Nice to meet you“.

Ein Gesichtsausdruck für die Ewigkeit

Marceau ist eine Legende des französischen Films, aber auch: Ein Weltstar, weshalb sie mühelos zwischen Französisch und Englisch changiert. Sie war Bond-Girl und spielte in „Braveheart“, und hat als Teenie in „La Boum – Die Fete“ (1980) und dem Sequel „La Boum 2“ (1982) die mühsam-quälenden und endlos schönen Momente des Erwachsenwerdens in einen Gesichtsausdruck gegossen, der bis heute Sehnsucht und Freude, Schmerz und Enttäuschung vereint. Das ist fast fünf Jahrzehnte her. Die Looks haben sich vielleicht etwas geändert, ihre Blicke aber nicht. Eigentlich verständlich, warum die Kamera sie seit mehr als vier Jahrzehnten liebt.

Sophie Marceau © Gao Jing via www.imago-images.de

Jetzt kommt Sophie Marceau mit „LOL 2.0“ in die Kinos. Lisa Azuelos hat ihren Erfolgsfilm „LOL“ aus dem Jahr 2009 fortgesetzt: Damals war Marceau als Anne die Mutter einer Teenager-Tochter, die mit Schule, Partys, erster Liebe und Elternstress kämpfte. Jetzt ist Anne Mitte fünfzig, die Kinder sind ausgezogen, das Leben könnte endlich wieder ihres sein. Doch plötzlich steht Tochter Louise nach einer Trennung und beruflichen Enttäuschungen wieder vor der Tür. Und Sohn Théo eröffnet der Mutter auch noch, dass sie Oma wird.

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Sophie Marceau diese Anne spielt. „La Boum – Die Fete“ behandelt ganz ähnliche Themen, damals war sie zwölf, als sie Vic spielte, dieses Mädchen, das sich zum ersten Mal unsterblich verliebt. „Es ist wirklich unglaublich“, sagt Marceau, wenn man sie auf die Dauerwirkung dieses Films anspricht. „Es gibt neunjährige Mädchen, die mich auf der Straße ansprechen, weil sie gerade irgendwo ‚La Boum‘ gesehen haben. Meistens sind es aber die Mütter dieser Mädchen, die mich erkennen und dann ihre Töchter ermutigen, mich anzusprechen, denn diese Mütter kennen mich wirklich schon eine lange Zeit“, lacht sie.

Marceau gelang der Ausbruch

Viele Kinderstars werden vom ersten Ruhm verschluckt. Marceau gelang der Ausbruch. Sie wurde vor der Kamera erwachsen, aber nie zur Karikatur ihrer Jugend. Sie spielte romantische Komödien, Dramen, große internationale Produktionen. Als Elektra King in „James Bond 007: Die Welt ist nicht genug“ war sie eines jener Bond-Girls, die mehr waren als bloßer Aufputz.

Sophie Marceau als Elektra King und Pierce Brosnan als James Bond in „Die Welt ist nicht genug“ © imago stock&people

Was sie am Beruf noch immer reizt? „Es ist das Verkleiden und das Hineinschlüpfen in eine andere Seele. Und ich mag es, die Dialoge der Figuren zu sprechen, weil sie immer smarter und schlagfertiger sind als meine! Das war eigentlich schon immer so, schon als ich mit ‚La Boum‘ anfing“, sagt sie. Über die frühe Berühmtheit spricht Marceau ohne Sentimentalität. „Das hat mein Leben zu 100 Prozent verändert“, sagt sie. Ein Kind wird berühmt, ein Gesicht wird Eigentum der Öffentlichkeit, und das private Leben ist nicht mehr privat. „Ich habe immer das Leben einer Schauspielerin geführt, ich kenne es nicht anders. Und dieses Ausgesetztsein hat mich in manchen Lebensphasen an den Rand des Erträglichen gebracht. Gerade, wenn man jung ist, kann einem der Medienrummel schnell zu viel werden. Deshalb bin ich gern in meinem Haus und gehe oft gar nicht raus“, so Marceau. „Heute, im Zeitalter von Social Media, würde ich so eine Karriere noch weniger wollen. Diese jungen Menschen stehen unter permanentem Druck, immer etwas Neues zu zeigen, immer perfekt zu wirken. Online gibt es keine Pausen. Viele junge Stars von heute sind viel schutzloser. Ich würde heute lieber kein Kinderstar sein wollen.“

Denn die Anforderungen sind gestiegen: „Ich glaube, dass viele mit dem vermeintlichen Ruhm nicht umgehen können und auch gar nicht merken, dass sie von einer Industrie zu Stars gemacht werden, der es bloß ums Geld geht. Denn nichts anderes steckt ja hinter den meisten YouTube-Stars: Ein Konzern, der ein Produkt verkaufen will. Das hat nichts mit Ruhm zu tun.“

Sophie Marceau weiß, wovon sie spricht, denn sie hat auch die Schattenseiten der Branche gesehen. Und weiß: „Das steht man nur durch, wenn man sich selbst treu bleibt. Man muss sich am Ende immer in den Spiegel schauen können.“