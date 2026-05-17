Der demente Kurt (Harald Krassnitzer) taucht bei seiner früheren Geliebten Hanna (Dagmar Manzel) und ihrem Ehemann, dem Pfarrer Bernd (August Zirner), auf und bringt ihren Alltag durcheinander. Seine Krankheit verschiebt die Realität zunehmend, und Hanna und Rainer geraten in einen emotionalen Konflikt zwischen Mitgefühl, alter Liebe und der Frage, wie viel Nähe und Verantwortung sie zulassen können. Das ist das Kammerspiel „Der verlorene Mann“ (derzeit im Kino) – ein ernstes Drama, auch für Krassnitzer persönlich, dessen Mutter erst im Februar 95-jährig an Demenz erkrankt verstorben ist.