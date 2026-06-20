„Solche Bilder vergisst man nie wieder“, sagt Claudia Waldner. In einem berührenden Facebook-Posting schildert die junge Osttirolerin, was vor wenigen Tagen auf der Alm ihrer Familie in Matrei passiert ist. 99 Tiroler Bergschafe hatte man heuer für den Sommer aufgetrieben. 18 Tiere sind jetzt tot. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat in zwei aufeinanderfolgenden Nächten ein Wolf zugeschlagen. „Ich habe lange überlegt, ob ich das alles erzählen soll. Aber ich kann nicht schweigen und ich muss die Menschen einfach wachrütteln“, so die 27-Jährige.

Sie lebt mit ihrer Familie auf einem Bergbauernhof auf 1260 Metern Seehöhe in der Osttiroler Gemeinde Matrei. Die Eltern betreiben eine Schafzucht. Die 27-Jährige ist mit den Tieren aufgewachsen. „Wir haben zu jedem Schaf einen Bezug, die meisten haben einen Namen.“ So wie „Tina“, die Ende Februar geboren wurde. „Als Lamm hatte sie sich das Bein gebrochen. Wochenlang wurde sie von meinen Eltern gepflegt. Schließlich war sie wieder gesund.“ Doch jetzt ist auch „Tina“ tot.

Vierter Wolfsriss

Zwei bis drei Mal die Woche sieht die Familie auf der Alm nach dem Rechten. Ein Fußmarsch von zwei Stunden. Zehn Schafe wurden besendert, um von zu Hause aus zu überblicken, ob oben alles in Ordnung ist. Das war es vor einigen Tagen dann plötzlich nicht. „Meine Mama meinte, da stimmt etwas nicht. Meine Schwester ist dann rauf und hat gesehen, was passiert ist“, schildert Waldner. Es ist bereits das vierte Mal seit 2019, dass Zuchtschafe der Familie vom Wolf gerissen wurden. In Summe waren es 35 Tiere.

Claudia Waldner ist mit Schafen aufgewachsen © Privat

Waldner weiß, dass viele Menschen nur schwer nachvollziehen können, wie sehr solche Vorfälle eine Bauernfamilie treffen. Dabei gehe es nicht um Geld oder Entschädigungszahlungen, betont sie: „Für uns sind diese Tiere Familie und Leidenschaft.“ Nach solchen Ereignissen wisse man nicht, wie es mit dem Betrieb weitergehen soll.

Nach der Wolfsattacke hat Familie Waldner ihre Tiroler Bergschafe vorerst wieder zum Hof abgetrieben. Doch es ist ein Dilemma: Denn die Tiere brauchen die Alm. Herunten gebe es irgendwann nicht mehr genügend Futter, außerdem sei es den Schafen im Sommer zu heiß. „Sie wollen ja rauf.“