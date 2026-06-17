Über dem Geschäft in Deutschlandsberg prangt seit Kurzem ein großes „S“ mit stilisierter Nähnadel. Das neue Logo trägt wieder jenen Namen, mit dem die Modegeschichte der Familie begann: Silberschneider. Durchgesetzt hat das vor allem Alina Silberschneider. „Ich wollte nach dem Tod meiner Oma zurück zu unserem Namen. Fashion Planet und Steirermode sind schön, aber unsere Wurzeln haben gefehlt“, sagt sie.

Firmengründer Günter Silberschneider musste sich mit dem neuen Auftritt erst anfreunden: „Wenn etwas funktioniert, warum sollte man es verändern?“, beschreibt er seine frühere Haltung. Heute gibt er seiner Tochter recht: „Alina hat mir klargemacht, dass man sich verändern muss, um nicht stehen zu bleiben.“

Günter und Alina Silberschneider vor dem Geschäft in Deutschlandsberg, über dem nun weithin sichtbar der Familienname prangt © KLZ / Eva Brutmann

Ganz neu ist der Name in Deutschlandsberg freilich nicht. Mit dem Trachtenhaus Silberschneider gibt es bereits einen bekannten Familienbetrieb in der Stadt. Den führt der Bruder von Günter Silberschneider.

Zwischen Marktstand und Modemessen

Günter Silberschneider stammt aus einer Schneiderfamilie. Schon Vater und Großvater waren Schneidermeister, die Eltern verkauften Bekleidung auf Märkten. Vor 30 Jahren machte er sich in Gleinstätten selbstständig. Er brachte internationale Mode aufs Land, besuchte Messen in Berlin und Düsseldorf und eröffnete 2003 in Deutschlandsberg. Heute führt er das Trachtenmode-Stammhaus Silberschneider-Steirermode in Gleinstätten sowie gemeinsam mit Tochter Alina den Fashion Planet-Steirermode in Deutschlandsberg, über dem nun weithin sichtbar der Familienname Silberschneider prangt.

Alina Silberschneider wollte zunächst bewusst eigene Wege gehen. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Bürokauffrau und arbeitete in einer Arztordination. Später begann sie im Familienbetrieb in der Buchhaltung. „Ich wollte mich einbringen und ich habe schnell gemerkt: Hier bin ich richtig.“

Alina Silberschneider bringt neue Ideen in das Familienunternehmen ein und setzt wieder stärker auf den traditionsreichen Namen © KLZ / Eva Brutmann

Dennoch habe sie sich manches schon etwas erkämpfen müssen, bemerkt sie. Ihr Vater denke stärker in Zahlen und Risiken, sie dränge auf Sichtbarkeit und Veränderung. „Aber Reibepunkte sind wichtig, damit man sich weiterentwickelt.“