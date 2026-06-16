Nach fünf Jahren in der Rathauspassage ist Petra Wegscheider mit ihrem Kosmetikstudio kürzlich in ein größeres Geschäftslokal übersiedelt. Der neue Standort des „Schönheitspunkts“ liegt nun in der Judenburgerstraße 26 gegenüber dem Orthopädiefachgeschäft von Bärbel Rudres. Mit dem Umzug reagierte die Unternehmerin auf den gestiegenen Platzbedarf und erfüllte sich einen lang gehegten Wunsch. „Mir war es besonders wichtig, Köflach die Treue zu halten und meinen Kundinnen und Kunden hier weiterhin ein modernes, hochwertiges Angebot in angenehmer Atmosphäre bieten zu können“, betont sie.

Im „Schönheitspunkt“ bietet Wegscheider professionelle Behandlungen in den Bereichen Schönheit, Pflege und Wohlbefinden an. Die gelernte Friseurin war über 20 Jahre im Verkauf selbstständig, ehe sie ihre Leidenschaft für Kosmetik zum Beruf machte. „Ich liebe den Umgang mit den Menschen und für mich galt schon als gelernte Friseurin das Motto ‚zu einer tollen Frisur gehört ein tolles Make-up‘“, ist auf ihrer Website zu lesen. Mit ihren Behandlungen möchte sie das Selbstwertgefühl ihrer Kunden stärken und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Georg Reschen gratulierte Petra Wegscheider zum neuen Standort © Robert Cescutti

Freude über Investition in Köflach

Durch die größeren Räumlichkeiten steht nun mehr Platz für die Betreuung der Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Zur Eröffnung stellten sich zahlreiche Ehrengäste ein. „Solche Investitionen sind ein starkes Zeichen für die Attraktivität unseres Standorts. Es freut mich besonders, wenn Unternehmerinnen bewusst in Köflach bleiben und hier weiterwachsen“, zeigte sich Bürgermeister Helmut Linhart erfreut.

Die WKO Voitsberg mit Regionalstellenobmann-Stellvertreter Georg Reschen sowie Leiter Lukas Kalcher würdigten den Mut der Unternehmerin. „Die Erweiterung zeigt, dass sich Engagement und Qualität lohnen. Betriebe wie der ‚Schönheitspunkt‘ tragen wesentlich zur Vielfalt und Lebendigkeit unserer regionalen Wirtschaft bei“, so Reschen.

Eveline Rudres, Petra Wegscheider und Riki Vogl © Robert Cescutti

Auch die Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“, Riki Vogl, und ihre Stellvertreterin Eveline Rudres gratulierten herzlich und unterstrichen die Bedeutung von weiblichem Unternehmertum in der Region. „Erfolgreiche Unternehmerinnen sind wichtige Vorbilder und Impulsgeberinnen für unsere Wirtschaft.“