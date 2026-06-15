Großer Festtag für die Freiwillige Feuerwehr Ratsch: ein neues Hilfeleistungsfahrzeug wurde gesegnet und offiziell in Dienst gestellt. Das rund 460.000 Euro teure HLF wurde vom Land Steiermark, dem Landesfeuerwehrverband, der Marktgemeinde Ehrenhausen sowie aus dem Verkauf des alten Fahrzeuges (TLF 2000A) finanziert. Einen Eigenanteil von 70.000 Euro brachte die Wehr selbst auf. „Ohne die großartige Unterstützung der Bevölkerung wäre das nicht möglich gewesen, wir sind stolz darauf, dass wir als kleine Gemeinde so tolle Patinnen und Paten haben“, dankte Kommandant Daniel Petrowitsch.

Das Fahrzeug sei ein Allrounder für Brand-, Technik- und Katastropheneinsätze, schilderte Petrowitsch. Zur Ausstattung zählen unter anderem eine Fünf-Tonnen-Seilwinde, ein 2000 Liter Löschwassertank, Atemschutzgeräte sowie eine Straßenwaschanlage. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht – mit Radio-Steiermark-Wurlitzer, Markus Krois, den Grabenland Buam und Feuerwehr-Disco.