Bei herrlichem Wetter und bester Stimmung fand im Freizeitzentrum Leibnitz das alljährliche Bezirkssportfest statt. Heuer nahmen neben zwölf Mittelschulen des Bezirks auch das B(R)G Leibnitz, die PTS Leibnitz und die HAK Leibnitz mit insgesamt 348 Schülerinnen und Schülern daran teil. Die jungen Athleten konnten ihre Leistung im Dreikampf (Schlagball/Kugelstoßen, 60m Sprint, Weitsprung) unter Beweis stellen, bevor sie im abschließenden Staffellauf noch einmal ihr Bestes gaben und für gute Stimmung sorgten.

Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf war Bezirkssportreferentin Lena Gollowitsch mit ihrem Team (Martin Schriebl, Alois Tieber, Lea Lang, Bianca Neubauer). Werner Strohmeier führte wie schon in den vergangenen Jahren als Sprecher kompetent durch die Veranstaltung, musikalisch begleitet von Peter Nemeth (MS 1 LB) und seiner Band. Der Leibnitzer Bürgermeister Daniel Kos ließ es sich nicht nehmen, den erfolgreichen Mädchen und Burschen persönlich zu gratulieren.