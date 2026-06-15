Jubel, Trubel und strahlende Gesichter gab es beim steirisch-slowenischen Kinderfest an der Weinstraße beim Weinbaumuseum Kebl / Muzej Kebl in Slatina. Organisatorin Pika Radmilovič freute sich über die große Beteiligung von Kindergarten- und Volksschulkindern aus Ratsch und Svečina, Eltern, Familienangehörigen, Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen.

Mit dabei waren Vertreterinnen der Gemeinden, darunter Bürgermeister Hannes Zweytick (Ehrenhausen) und Bürgermeisterin Tamara Šnofl (Kungota) sowie Unterstützer Pinky Wall. Mit musikalischer Begleitung gaben die Kinder zweisprachige Lieder zum Besten, danach wurde gespielt, getanzt und gefeiert. Mit dem Erlös der Veranstaltung sollen in Zukunft weitere Aktionen unter dem Motto „Kinder verbinden Nachbarn“ umgesetzt werden.