Mit einem Jubiläumskonzert feierte die Musikmittelschule Eibiswald ihr 20-jähriges Bestehen. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal zeigten Schülerinnen und Schüler, wie vielfältig Musik an der Schule gelebt wird: von Klassenchören und Ensembles über Volksmusik und moderne Songs bis hin zu Tanzeinlagen.

Das Publikum blieb dabei nicht nur Zuhörer. Bei Rhythmusübungen, gemeinsamem Einsingen und einem Kanon konnten die Gäste selbst ein Stück Musikunterricht miterleben. Für einen besonders emotionalen Moment sorgte der Absolventenchor: Ehemalige Schülerinnen und Schüler kehrten auf die Bühne zurück und zeigten, dass Musik weit über die Schulzeit hinaus verbindet.

Auch die Gemeinde gratulierte: Bürgermeister Andreas Thürschweller überreichte der Musikmittelschule einen Gutschein für ein neues Stagepiano. Beim Finale sang er gemeinsam mit dem Publikum mit – ein gelungener Abschluss für einen Abend, der ganz im Zeichen von Gemeinschaft und Musik stand.