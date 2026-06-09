Mit der Koralmbahn kamen 40 Bäuerinnen aus dem Bezirk Wolfsberg kürzlich in die Weststeiermark – und wurden dort mit steirischem Kernöl-Eierlikör empfangen. Eingeladen hatte Deutschlandsbergs Bezirksbäuerin Margret Schmitt, die das Netzwerktreffen auf ihrem Fürßl-Hof in Groß St. Florian ausrichtete.

Bei Kuchen, Säften und Kaffee stand nicht nur das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt. Gerade im Internationalen Jahr der Bäuerinnen wurde über aktuelle Themen in der Landwirtschaft, die Zukunft bäuerlicher Familienbetriebe und neue Chancen durch bessere Verbindungen zwischen dem Lavanttal und der Weststeiermark gesprochen.

Unter den Gästen waren auch Kammerobmann Christian Polz, Bürgermeister Johann Posch, Gemeindevorstand Heidi Ertl und Burgstall-Direktorin Maria Haring-Weigl. Die Wolfsberger Bäuerinnen haben bereits eine Gegeneinladung ausgesprochen.