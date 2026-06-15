Die Viertklässler der Volksschule Allerheiligen bei Wildon verbrachten gemeinsam mit den örtlichen Jägern einen lehrreichen Vormittag im Wald. Direktorin Vera Pechmann und Klassenlehrerin Viktoria Kröll hatten die Mädchen und Buben hervorragend vorbereitet. Die Obmänner der örtlichen Jagdvereine Allerheiligen und Feiting, Hubert Gasparitz und Gerhard Gollner, führten sie mit Jagdkollegen durch die einzelnen Stationen.

Schwerpunkte des Ausflugs waren Informationen über Wildarten, Reviereinrichtungen, Jagdausrüstung, Baumarten, Verhaltensregeln im Wald sowie Umweltschutz. Eine besondere Attraktion war die Jagdhundevorführung auf dem Feld und im Wasser. Die Jäger hatten als Geschenk für die Kinder Nistkästen vorbereitet, Bürgermeister Christian Sekli bedankte sich für den Einsatz der Jäger. Zum Abschluss verwöhnten Martina und Horst Kölly alle Teilnehmer mit kulinarischen Köstlichkeiten.