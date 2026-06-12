Beste Voraussetzungen gibt es für den 7. Raiffeisen-Cup, der am 17. und 18. Juli in der Vulkanland Arena in St. Veit in der Südsteiermark ausgetragen wird. Nach dem erstmaligen Aufstieg des Veranstalters TUS St. Veit in die Oberliga Mitte sind die Verantwortlichen des Vereins bis unter die Haarspitzen motiviert, ein Fußballspektakel auf die Beine zu stellen.

In der Raiffeisenbank-Filiale Straß präsentierte Organisator Helmut Schwimmer im Beisein der Raiffeisenbank-Direktoren Anton Klapsch (Straß-Spielfeld) und Karl-Heinz Zelzer (Mureck) das Programm. Als Ehrengast war Profikicker Tobias Koch mit von der Partie. Der GAK-Vizekapitän startete seine Fußballerkarriere bekanntlich im Nachwuchs des SV Straß.

Freier Eintritt

Zum Auftakt duellieren sich am Freitag, dem 17. Juli um 18 Uhr der USV Gabersdorf und der USV Siebing. Im Anschluss steht um 20 Uhr die Partie TUS St. Veit gegen den SV Straß am Programm. Weiter geht es am Samstag, dem 18. Juli um 18 Uhr mit dem Spiel um Platz drei, das große Finale wird um 19.45 Uhr angepfiffen. Der Eintritt ist an beiden Spieltagen frei.