Wenn am 21. Juni um 8 Uhr in Spielberg der Startschuss fällt, verwandelt sich das Murtal in eine Bühne für Europas wohl ungewöhnlichste Rallye: den „Carbage Run“. Insgesamt 570 Autos gehen dort auf die fünftägige Reise Richtung Süden, einen Tag später folgt der zweite Start für die niederländischen Teams. Bereits am Wochenende vor der Formel 1 füllt sich das Gelände rund um „Camping Pink“, es entsteht ein großes Partycamp auf Rädern.

Die Regeln sind simpel, aber strikt: Das Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein, ein gültiges „Pickerl“ haben und darf nicht mehr als 1000 Euro wert sein. Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Entscheidend sind Durchhaltevermögen, Kreativität und Teamgeist. Der Name selbst ist Programm: „Carbage“ setzt sich aus „Car“ und „Garbage“ zusammen – eine Hommage an die liebevoll betitelten „Rostlauben“, die hier zu echten Abenteuergefährten werden.

In fünf Tagen führt die Route über rund 2500 Kilometer durch sechs Länder, darunter Montenegro und Albanien. Die genaue Strecke bleibt geheim und wird erst beim Start bekanntgegeben. Jeden Tag warten neue Aufgaben auf die Teams, die Punkte bringen können. Mal geht es um verrückte Challenges, mal um Improvisation unterwegs. Der Hauptpreis beträgt 1000 Euro, zusätzlich gibt es einen Publikumspreis für das originellste Fahrzeug.

Grazer Team geht an den Start

Mit dabei ist auch ein Grazer Team namens „GEBT 8“ mit der Startnummer 264. Für die drei Freunde Michael Janusch, Patrick Pfeiffer und Gerrit Fritz ist es bereits die vierte Teilnahme. Dass der Start heuer in der Steiermark liegt, macht die Sache besonders. „Für uns ist das fast ein Heimspiel, wir haben die kürzeste Anreise und damit einen kleinen Heimvorteil“, sagt Teammitglied Gerrit Fritz.

Das Grazer Team „GEBT 8“ – Michael Janusch, Patrick Pfeiffer, Gerrit Fritz – nach Ankunft in Belgien © Kk

Gefahren wird mit einem Opel Kadett Caravan aus dem Jahr 1990 mit 54 PS. Beim Carbage Run geht es aber weniger um Technik als um Abenteuer. Pannen gehören dazu, genauso wie gegenseitige Hilfe. „Wenn jemand liegen bleibt, hilft die Community sofort“, erzählt Fritz. Genau dieser Zusammenhalt mache den Reiz aus.

Auch persönliche Erinnerungen gibt es genug: leere Tanks mitten im Nirgendwo, improvisierte Reparaturen und Nächte auf Campingplätzen im Hinterland Europas. „Man kommt an Orte, die man sonst nie sehen würde“, so Fritz. Ziel ist jeweils das gemeinsame Camp am Abend, bevor es am nächsten Tag wieder weitergeht.