Der bis dato in der Rallye-Meisterschaft makellose Simon Wagner glänzte im Murtal mit Abwesenheit, und so war es an seinen eigentlichen Jägern, unter sich den Sieg auszumachen. Hermann Neubauer nahm die Favoritenrolle in seinem „Toyota GR Yaris Rallye2" dankend an und gab von Beginn an den Ton an. Schon auf der ersten der insgesamt 15 ausgetragenen Sonderprüfungen ging er in Führung und gab sie nicht mehr her. „Hier zu gewinnen war nicht so leicht, wie es vielleicht ausgeschaut hat. Ich bin eigentlich mit dem Ziel hergekommen, Spaß an der Freude zu haben. Das ist mir offensichtlich gut gelungen. Wichtig war es, die Konzentration aufrechtzuerhalten", sagt der Salzburger, „Denn ich hatte immer im Hinterkopf, dass ein kleiner Fehler genügt, und ein Toppilot das ausnützt."

Lediglich Michael Lengauer, der erstmals in einem „Citroen C3 Rally2" an den Start rollte, konnte ihm Paroli bieten. Der junge Oberösterreicher brannte auf sechs Sonderprüfungen die Bestzeit in den Asphalt, wiewohl die 13. Prüfung abgebrochen wurde. Bei der zweiten von drei Durchfahrten auf dem Judenburger Stadtkurs erwischte es Bernhard Stitz. Ein Defekt am Citroen C3 Rally2 zwang ihn zur Aufgabe, der Bolide musste geborgen werden, und daher wurde die Prüfung abgebrochen.

Aus steirischer Sicht zeigte Kris Rosenberger im „Lancia Ypsilon Rally2 HF" auf dem achten Rang auf. Einen Platz hinter dem Wahlgrazer klassierte sich Günther Knobloch im Renault Clio Rallye3, der damit die Führung in der seriennahen Staatsmeisterschaft (ORM2) erfolgreich verteidigt hat. Er musste sich in dieser Wertung nur Zellhofer, der mit einem Suzuki Swift ZMX Prototyp gekommen war, geschlagen geben. Zellhofer wurde Fünfter und fuhr in einem PS-starken Boliden (330 PS), der in der ORM2-Klasse gewertet wurde. „Bei nassen Verhältnissen konnten wir das Tempo vorgeben", erzählte der Grazer.

Doch es trocknete auf, und speziell auf dem Stadtkurs fehlten PS. „Ein Stadtkurs ist für die Zuseher und die Show sehr gut. Auch dass wir den Sport zu den Leuten bringen, ist positiv. Aber vom Fahrerischen her ist es weniger prickelnd. Vor allem wenn du weniger PS hast: Dann macht es wenig Spaß und du bekommst noch eine drüber." Dennoch war „Knobi" mit dem Ausgang sehr zufrieden, und mit der Führung in der Tasche wird er auch in Weiz (16.–18. Juli) an den Start gehen.