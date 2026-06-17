Im Schloss Sonneck – auch Buschenschlössl genannt – im beschaulichen Ort St. Bartholomä westlich von Graz residiert die international tätige Payer Group. Einst machte sich das steirische Unternehmen einen Namen als Hersteller von Rasierapparaten. Inzwischen hat sich die Payer Group aber auf den Bereich Medizintechnik spezialisiert – und zwar in den Bereichen Diagnostik, Patient Care, Chirurgie und Consumer Health.

Medizinische Geräte

Der Spezialist für Spritzgusstechnik entwickelt und produziert unter anderem medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien für die Blutgasanalyse, die Thrombozytenanalyse und die PCR-Analyse zur Messung der Polymerase-Kettenreaktion. Zum Portfolio gehören aber auch Apparate zur Beatmung und Patientenüberwachung sowie fortschrittliche Systeme für minimalinvasive chirurgische Verfahren wie die Bauchspiegelung – die sogenannte Laparoskopie. Wie bisher sind Konsumgüter ein wichtiger Teil des Sortiments, darunter elektrische Zahnbürsten, Rasierer und Hairstyling-Geräte.

Die Barttrimmer legten auch den Grundstein für den Erfolg des weststeirischen Unternehmens, das 1946 von Eduard Payer gegründet wurde. 1951 kaufte er das Schloss Sonneck, das er ausbauen und ein Jahr später zum Payer-Hauptsitz werden ließ. Und das mit keiner geringeren Vision als jener, „die besten Rasierer der Welt“ herzustellen. 2001 wurde das Unternehmen von Philips übernommen, ein Jahr später ging die Payer Group an die malaysische Investorenfamilie Hui von der HUI Holding über. Inzwischen wird an vier Standorten mit mehr als 1000 Mitarbeitenden weltweit produziert, neben St. Bartholomä sind das noch Ungarn, China und Malaysia.

Der Hauptsitz der Payer Group befindet sich in St. Bartholomä in Graz-Umgebung © Oliver Wolf

Da verwundert es nicht, dass im Rahmen der 80-Jahr-Feier der Payer Group zahlreiche Gäste aus der ganzen Welt nach St. Bartholomä kamen, um zu gratulieren. Zum offiziellen Festakt begrüßte das Unternehmen hochrangige und internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung sowie langjährige Partner und Wegbegleiter. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem die ungarische Botschafterin Edit Szilágyiné Bátorfi sowie der Honorarkonsul von Ungarn Rudi Roth.

Heuer werden 15 Millionen Euro investiert

Geschäftsführer Michael Viet unterstrich die Bedeutung strategischer Investitionen für die Zukunft der Payer Group: „Unser Hauptsitz in St. Bartholomä spielt seit 80 Jahren eine zentrale Rolle für die Entwicklung von Payer. Von hier aus ist unser Unternehmen gewachsen und hat sich zu einer international tätigen Unternehmensgruppe entwickelt. Die Investitionen von rund 35 Millionen Euro in die Modernisierung und Automatisierung unseres Standorts in den vergangenen Jahren sowie weitere rund 15 Millionen Euro im Jubiläumsjahr sind ein klares Bekenntnis zum Standort und zu unserer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit.“

CEO Michael Viet im Rahmen der Jubiläumsfeier © Oliver Wolf

Am Nachmittag wurde das Jubiläum im Rahmen einer Feier für Mitarbeitende fortgeführt. Dabei standen die Wertschätzung für die Belegschaft sowie der gemeinsame Rückblick auf die Unternehmensentwicklung, aber auch der klare Blick in die Zukunft im Mittelpunkt. Dabei wurde die Bedeutung der Mitarbeitenden als zentraler Erfolgsfaktor in der Unternehmensgeschichte besonders betont.

Die Payer Group entwickelt und produziert Geräte für die Medizintechnik und Konsumgüter wie Rasierapparate und elektrische Zahnbürsten © Payer Group

„Drei Faktoren haben Payer in den vergangenen acht Jahrzehnten geprägt: unser hoher Qualitätsanspruch, unsere Innovationskraft und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Erfolgsfaktoren bilden auch die Grundlage für unser weiteres Wachstum und unsere Zukunft als internationaler Partner für Weltmarktführer“, so CEO Michael Viet weiter.