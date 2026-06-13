Auf Einladung von Stefanie und Andreas Besold präsentierten Kleine-Zeitung-Digitalchef Georg Lux und -Redaktionsfotograf Helmuth Weichselbraun am Mittwoch ihr neues Buch über den Alpe-Adria-Radweg in St. Veit. Die Experten für Lost Places nahmen die Gäste in der Traditionsbuchhandlung Besold mit auf eine unterhaltsame Reise zu „geheimen Orten und überraschenden Entdeckungen“ entlang des Ciclovia Alpe Adria zwischen Villach und Grado. „Auf dieser Strecke sind auch die Stopps das Ziel“, gab das Duo dem Publikum mit auf den Weg.

Unter den Besucherinnen und Besuchern waren auch Altlandeshauptmann und Tagliamento-Kenner Gerhard Dörfler, Zukunftsforscher Martin Maitz, Rechtsanwalt Arthur Berger, Kleine-Zeitung-Chefreporter Jochen Habich und Moderator Seppi Rukavina, der spontan Infos aus erster Hand zu einem Lost Place an der Strecke beisteuerte. Direkt an der Grenze bei Coccau führt der Alpe-Adria-Radweg am Gebäude vorbei, in dem sich einst die Sender Radio Uno, Tele Uno und Radio Valcanale befanden.

Das Buch „Auf dem Alpe-Adria-Radweg von Villach bis Grado“ ist im Styria-Verlag erschienen.