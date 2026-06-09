Eile ist kontraproduktiv. Wer den Ciclovia Alpe Adria, den 419 Kilometer langen Radweg von Salzburg nach Grado, absolvieren will, sollte sich Zeit nehmen. „Slow Travel“ nennen es Kleine-Zeitung-Digitalchef Georg Lux und -Redaktionsfotograf Helmuth Weichselbraun, die über Sehenswertes entlang der zweiten Hälfte der Strecke nun ein Buch im Styria-Verlag veröffentlicht haben. Das für seine „Lost Places“-Reiseführer bekannte Duo ist auch diesmal vergessenen Geschichten auf der Spur, wie der Untertitel „Geheime Orte und überraschende Entdeckungen“ verrät.

Die Beschränkung auf die 207 Kilometer zwischen Villach und Grado – ab der Staatsgrenze geht es überwiegend und gemütlich abwärts – erklären Lux und Weichselbraun nicht mit sportlichen bzw. eher unsportlichen Gründen. „Der Abschnitt ist für Österreicherinnen und Österreicher der mit Abstand spannendste“, schwärmen Autor und Fotograf. „Dazu gehört die in großen Teilen gemeinsame Geschichte der Regionen mit ihren immer wieder verschobenen politischen und sprachlichen Grenzen, aber natürlich ebenso der Radweg selbst.“

Zwischen Tarvis und Venzone folgt der Ciclovia Alpe Adria dem Verlauf der vor mehr als 25 Jahren stillgelegten Bahnstrecke. Es geht durch Tunnel und Lawinengalerien, über Brücken, vorbei an verlassenen Bahnwärterhäuschen und an alten Bahnhöfen, die als Radlerstopps zu neuem Leben erwacht sind. Entlang der Flüsse Gail, Fella und Tagliamento beschreiben Lux und Weichselbraun diesmal aber nicht nur „Lost Places“ wie ein Fort bei Chiusaforte, in dem es spuken soll, mystische Kirchen wie die aus einer Felswand „wachsende“ San Michele dei Pagani und gigantische Industrieruinen wie die Stärkefabrik bei Cervignano. Sie erzählen auch alte Sagen und widmen sich, unterstützt von Genussexperten auf beiden Seiten der Grenze, der regionalen Kulinarik.

Tipps aus dem Buch

„Wer sich abstrampelt, soll dazwischen und danach auch das Dolce Vita genießen“, empfehlen der Autor und der Fotograf. Das „friulanische Nationalgericht“ Frico (siehe „Genuss abseits von Pizza und Pasta“ rechts) darf dabei ebenso wenig fehlen wie der Tajut, das klassische Stehachterl an der Bar, und ein Stopp in der weltberühmten Grappa-Destillerie Nonino. Sie liegt direkt am Radweg. Für die Endstation am Meer in Grado hat Autorenkollege und Kleine-Zeitung-Kolumnist Stefan Maiwald zehn Tipps beigesteuert.

Ein wichtiger Tipp von Lux und Weichselbraun knüpft an das generelle „Slow Travel“-Konzept ihres Buches an: „Man sollte von Grado auf keinen Fall gleich wieder heimfahren!“ Nach so vielen und manchmal kuriosen Entdeckungen braucht man Erholung. Im verlassenen und verwüsteten Bahnhof Tarvisio Centrale fanden die Journalisten zum Beispiel Räume, die Unbekannte fein säuberlich für erotische Fotoaufnahmen adaptiert haben. Bei Osoppo stolperten sie über die versteinerten Fährten von Urpferden. Und sie wissen jetzt, dass man – trotz aller ihm nachgesagten Heilkräfte – das Wasser aus der frei zugänglichen Schwefelquelle in Bagni di Lusnizza nicht trinken soll. „Mir war danach tagelang schlecht“, stöhnt Weichselbraun.