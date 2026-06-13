Das Hochschwabmassiv ist nicht nur als Ausflugsziel, sondern insbesondere auch als Wasserversorger von Bedeutung für die Steiermark. Aus einem vorhandenen Grundwasserkörper von 40 bis 80 Millionen Kubikmetern fließen tagtäglich 200 Liter pro Sekunde vom Hochschwab in Richtung Graz. Auf dem Weg dorthin werden etwa die Gemeinden Thörl, Kapfenberg, Bruck, Pernegg oder Frohnleiten mitbedient.

Für einen reibungslosen Fluss, auch in Zeiten von Trockenheit, sorgt die Zentralwasserversorgung Hochschwab Süd, die ihren Sitz in St. Ilgen hat. Anlässlich des österreichischen Trinkwassertages lud diese am Freitag zum „Inklusiven Trinkwasserfest“ beim Alpengasthof Bodenbauer, wo man trotz des Nieselregens und frischer Temperaturen viele Gäste begrüßen durfte.

„Langfristiges Gut“

Einen großen Teil davon machten Schulklassen aus Pernegg, Tragöß und Thörl aus, denen man bei einer gemeinsamen Rundwanderung den Rohstoff Wasser und seinen Wert näherzubrachte. Letzteren betonten auch die Ehrengäste in ihren Ansprachen. „Wir haben erst heuer gesehen, was passiert, wenn es zu wenig gibt“, verwies etwa der Tragößer Bürgermeister Hubert Zinner in seiner Ansprache auf die lange Phase der Trockenheit im Frühjahr. „Wasser ist ein langfristiges Gut, mit dem man sorgfältig umgehen sollte.“

Beim Trinkwasserfest konnte man einige Ehrengäste begrüßen © KLZ / Moritz Prettenhofer

Das bekräftigte auch der Grazer Finanz- und Personalstadtrat Manfred Eber: „Wasser ist Leben, das wissen wir alle. Graz ist stolz darauf, es aus dieser Region zu beziehen und zu verteilen.“ Die Landeshauptstadt agiere nämlich zunehmend als Drehscheibe für Wasser in den Süden und Osten der Steiermark. Das gewinne gerade in Zeiten von Dürre und Klimawandel an Bedeutung, betont Eber.

„Nicht selbstverständlich“

Ebenso sei es wichtig, mehr Bewusstsein für die Bedeutung von Wasser zu schaffen, hielten die Rednerinnen und Redner fest. „Im Gegensatz zu meiner Generation lernt die Jugend es heute vom Kindergarten an, sorgsam mit Wasser umzugehen. Das bringen sie auch uns bei“, meinte Perneggs Bürgermeisterin Eva Schmidinger.

„In vielen Ländern ist Wasser nicht so selbstverständlich wie bei uns“, rief unterdessen Alice Loidl, Vorstandsdirektorin für Infrastruktur und Energie bei der Holding Graz, ins Gedächtnis. Sie bedankte sich bei der ZWHS für ihren Einsatz und die „Versorgungssicherheit jetzt und in Zukunft“.