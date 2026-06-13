Die Faszination, die Krimis auslösen, ist ungebrochen. Zu spüren ist das alljährlich in Graz und in der Steiermark hautnah, wenn das Fine-Crime-Festival wieder Dutzende Autoren und Autorinnen aus dem In- und Ausland auf die Bühne holt. Heute, am 13. Juni, startet der Festivalreigen zum zwölften Mal und wird bis 19. Juni garantiert für Spannung im Land sorgen.

Eröffnet wird das Festival am Samstag, 13. Juni, im Foyer des Styria Media Centers mit Lokalmatador Hans Breitegger, dessen True-Crime-Storys im Podcast der Kleinen Zeitung seit Jahren begeistern. Gemeinsam mit Angelika Hager, deren Kunstfigur „Polly Adler“ nun auch einen Kriminalfall zu lösen hat, leitet Breitegger eine Welle an unterhaltsamen Geschichten ein. Die Festival-Organisatoren, Journalist und Autor Robert Preis und Mediendesigner Niki Schreinlechner, haben sich ein buntes Programm einfallen lassen:

Die Highlights des Fine-Crime-Festivals

Am Vatertag, 14. Juni, steht – ganz im Zeichen der aktuellen Fußball-WM – die Grazer Gruabn im Mittelpunkt. Auf dem Rasen werden nämlich Franzobel, Martin Wanko und Preis mit den Fußballlegenden Robert Seeger, Savo Ekmecic und Mario Haas parlieren. Ohne Ball, dafür wohl mit Pointen.

Am Montag, 15. Juni, wird der Schlossbergsaal im Hauptgebäude der Steiermärkischen Bank und Sparkasse zum Tatort. Der druckfrische Kurzgeschichtenband „new crimes II“ wird unter anderem von Stars wie Claudia Rossbacher und Thomas Raab präsentiert, im Anschluss wird der Newcomer-Award verliehen.

Ab Dienstag, 16. Juni, geht es in Graz dann auf die Murinsel: Schauspieler Gregor Seeberg und Kabarettistin Antonia Stabinger erzählen Geistergeschichten. Sie versprechen mindestens so humorvoll zu werden wie Thomas Raabs Kabarettpremiere „Verlesen“ tags darauf, ebenfalls auf der Murinsel. Der Festivalhöhepunkt findet am Donnerstag, 18. Juni, statt: Bevor der Fine Crime Award verliehen wird, bitten zehn Autoren und Autorinnen – unter ihnen etwa die Berlinerin Elisabeth Herrmann, der Südtiroler Lenz Koppelstätter und der Österreicher Heinrich Steinfest – zur „Langen Nacht des Krimis“. Den krönenden Abschluss macht schließlich der deutsche Starautor Oliver Pötzsch am Freitag, 19. Juni, auf der Murinsel.

Rund um Graz

Doch nicht nur in Graz geht es rund, auch im Umland gibt es ein dichtes Staraufgebot. Franzobel (14. Juni, Frohnleiten), Robert Preis (14. Juni, St. Bartholomä), Colin Hadler (16. Juni, Feldkirchen), Gudrun Wieser (16. Juni, Gratwein), Claudia Rossbacher (17. Juni, Geistthal-Södingberg) und Lenz Koppelstätter (17. Juni, Thal) geben sich die Ehre.

Außerdem liest Beate Maly am 16. Juni in „Das Lorenz“ in Mariatrost, die „Graz Guides“ und das Hans Gross Kriminalmuseum bieten Krimi-Stadtführungen und auf der Murinsel ist die Ausstellung „Zwischen Abschied und Unsichtbarkeit“ zu sehen. Das vollständige Programm findet sich unter www.finecrime.com, die Tickets für die Veranstaltungen gibt es auf: shop.kleinezeitung.at.