Seit 2015 wirbelt das Internationale Fine Crime Festival gehörig Staub auf, von 13. bis 19. Juni geht es nun zum zwölften Mal über die Bühne. Die Organisatoren – Krimiautor und Kleine-Zeitung-Redakteur Robert Preis und Medien-Designer Niki Schreinlechner – haben heuer mehr als 30 Autoren aus Deutschland, Südtirol und Österreich eingeladen, ihre Bücher zu präsentieren.

Krimi-Highlights

Zu den Programmhöhepunkten zählen die Eröffnung im Styria Media Center (13. Juni), ein krimineller Fußball-Talk in der Grazer Gruabn, an dem unter anderen Franzobel, Kult-Goalie Savo Ekmecic, Bomber Mario Haas und ORF-Legende Robert Seeger teilnehmen. Außerdem zählen ein schauriger Auftritt von Gregor Seberg und Antonia Stabinger, die Lange Nacht des Krimis und vieles mehr zu den Highlights. Die gesamte Steiermark wird zur Bühne, auch das Mürztal.

Das Festival findet zum 12. Mal statt © Fine Crime

Im kunsthaus mürz geht es am 16. Juni (19 Uhr) aber ziemlich sicher auch ganz schön lustig zu. Jetzt ist Krimiautor Thomas Raab ja an sich schon keiner von der düsteren Sorte, der Titel seines Kabarettprogramms „Verlesung und andere Peinlichkeiten“ verspricht aber einen richtig lustigen Abend. Nachdem sich vor allem seit Corona zahlreiche Kabarettisten als Krimiautoren versuchen, wagt Autor Thomas Raab nun den Schritt in die andere Richtung. Tickets dafür gibt es an der Abendkasse (13 Euro). Wer an diesem Abend keine Zeit hat, muss tags darauf nach Graz kommen – auf der Murinsel wiederholt Raab sein Kabarettdebüt.

Das Fine Crime Festival ist auch in den Nachbarbezirken aktiv. In Frohnleiten tritt zum Beispiel franzobel auf (14. Juni, 19:30), nach Birkfeld kommt Martina Parker (17. Juni, 19 Uhr) und in Aichdorf liest Elisabeth Herrmann (17. Juni, 19 Uhr).

Das gesamte Programm zum diesjährigen Internationalen Fine Crime Festival finden Sie unter www.finecrime.com.