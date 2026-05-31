Deutsche Starautorin kommt fürs Fine Crime Festival ins Murtal
Von 13. bis 19. Juni gastiert der Tross der besten Krimiautoren zum zwölften Mal in der Steiermark. Bibliothek Zeltweg, Gemeindebücherei Fohnsdorf und Buchhandlung Morawa Judenburg organisieren ein spezielles Event im Landhaus Wilhelmer.
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