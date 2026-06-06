Wer sich mit Angelika Hager unterhält, der kann schon nach drei Sätzen erahnen, wie unterhaltsam ein Abend mit ihr sein kann. Für steirische Krimifans bietet sich schon bald die Gelegenheit, dies selbst zu erleben. Hager eröffnet nämlich gemeinsam mit Hans Breitegger, dem langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, am Samstag, dem 13. Juni, um 19 Uhr im Foyer des Styria Media-Center in Graz, das „12. Internationale Fine Crime Festival“.

Die Journalistin und Autorin ist eine, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt, sie ist pointiert und selbstironisch. Das sei wichtig für sie, sagt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, denn „Selbstironie ist eine Lebensform, die für mich unerlässlich ist. Und sie ist das Markenzeichen von Polly Adler.“

Polly Adler ist 30

Angelika Hager ist Polly Adler, sie ist das Pseudonym der 63-Jährigen, die in Baden bei Wien geboren und aufgewachsen ist, aber schon mit 18 Jahren nach Wien ging. Vor 30 Jahren erfand die Profil-Journalistin die fiktive Polly Adler für das samstäglich erscheinende Kurier-Magazin „Freizeit“. 2005 erschien ein Fernsehfilm, 2008 eine vierteilige TV-Serie. Unter ihrem Pseudonym hat Hager mittlerweile auch zwölf Bücher veröffentlicht.

Überzeugte Feministin

Darunter waren mit „Kerls! Eine Safari durch die männliche Psyche“ oder „Schneewittchen-Fieber. Warum der Feminismus auf die Schnauze gefallen ist und uns das Retroweibchen bescherte“ auch Werke, die durchaus für Diskussionen und auch für Anfeindungen sorgten. „Da wurde ich ziemlich gewatscht“, erinnert sich Hager lachend. Sie sei „selbstverständlich Feministin, denn Feministin ist gleich Humanistin.“ Und jede Person, egal welchen Geschlechts, „die sich nicht als Feministin oder Feminist bezeichnet“ sei aus Hagers Sicht „mit Argusaugen zu betrachten.“

Aber wer ist nun eigentlich Polly Adler? „Polly Adler ist meine Ich-Filiale. Sie tut viele Dinge, die ich mich nicht traue, weil ich zu verhalten oder zu feige bin“, sagt Hager, die Mutter einer heute 32-jährigen Tochter ist, die sie quasi alleinerziehend großgezogen hat.

Erster Krimi für Polly Adler

Polly Adler ist aber auch eine, die stets für Neues offen ist. Und so erschien im Vorjahr mit „Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade“, der erste Polly-Adler-Krimi. Geht es nach Hager, dann wird das keine Eintagsfliege bleiben. „Ich liebe Krimis und ich mag die Kombination aus spannenden Kriminalfällen, die gleichzeitig das Publikum unterhalten und zum Lachen bringen.“

Deshalb wolle sie mit Polly Adler auch weitere Kriminalfälle erzählen. „Das Schönste wäre für mich am Meer zu sitzen und Krimis zu schreiben, am liebsten irgendwo auf Sizilien“, verrät Hager, die das Meer liebt und ganz speziell Italien. „Ich war als Au-pair in Italien und habe dort kochen gelernt“, plaudert Hager aus.