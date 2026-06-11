Ein Gefahrstoffalarm im US-Verteidigungsministerium hat sich als falsch herausgestellt. Die Abriegelung mehrerer Stockwerke und die teilweise Evakuierung des Pentagons seien aufgrund eines Fehlalarms erfolgt, meldete der Sender CNN am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Der Zwischenfall hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben von Pentagon-Sprecher Sean Parnell hätten die Sicherheitssysteme des Gebäudes wegen eines Problems mit der Luftqualität angeschlagen.

Daher seien Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden. Das fünfeckige Pentagon nahe der Hauptstadt Washington ist eines der größten Bürogebäude der Welt und war eines der Ziele der Terroranschläge am 11. September 2001.