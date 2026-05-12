Die einen werden als (weitere) versuchte Ablenkung von dem Krieg gegen den Iran und der Causa Epstein werten, die anderen dürften sich Großes erwartet haben: Das US-Verteidigungsministerium – oder wie es nach der Umbenennung durch Donald Trump heißt: Kriegsministerium – veröffentlichte nach langer Ankündigung auf seiner Website 170 Fotos und weitere Dokumente zu unbekannten Flugobjekten (UFOs). Was bislang „classified“ war, also unter Verschluss blieb, soll nun wohl die Öffentlichkeit unterhalten: „Viel Spaß und genießt es!“, ließ der unter großem politischen Druck stehende US-Präsident flankierend wissen.

Frühere Administrationen hätten dabei „versagt, in diesem Themenbereich transparent zu sein“ (was dann auch Trumps erste Amtszeit umschließt). Nun aber könnten die Menschen selbst entscheiden „was zur Hölle“ hier vorgeht, so Trump. Dass die Homepage im Retro-Look (www.war.gov/UFO) gehalten ist, samt Dokumenten in Schreibmaschinenschrift, dürfte Langzeitfans der Serie „Akte X“ schnell bannen. Über allem natürlich die nicht zu beantwortende Frage: Gibt es Außerirdische – und waren sie bei uns?

Ein von der Crew von Apollo 17 im Jahr 1972 aufgenommenes Phänomen in einer Vergrößerung © Department of Defense

Die große Frage: Was gibt es (Neues) in den bisher geheimen UFO-Akten zu entdecken? „Die meisten Fälle sind so dürftig beschrieben, dass man natürliche Phänomene wie Reflexionen und atmosphärische Phänomene kaum ausschließen kann. Damit bleibt Raum für Spekulationen und Überinterpretation“, bilanziert Gernot Grömer, Direktor des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF). Stichhaltige Beweise werden hier – erwartbarerweise – in keinem einzigen Fall geliefert, es geht eher darum, die Fantasie anzuregen.

Die einzusehenden Fälle reichen zurück bis in die 1940er-Jahre – kein Zufall, datiert doch auch der berühmte „Roswell-Zwischenfall“ von Juli 1947. Ein Farmer hatte damals im US-Bundesstaat New Mexico Trümmer entdeckt, was zu Spekulationen über einen UFO-Absturz führte und der Szene ein bis heute anhaltendes Momentum gab. Viele nun veröffentlichte „Episoden“ sind aber aus jüngerer Zeit: Ein Dokument etwa umreißt ein FBI-Verhör mit einem Drohnenpiloten, der 2023 berichtete, am Himmel ein „lineares Objekt“ gesehen zu haben. Dessen Licht sei so hell gewesen, dass man „Streifen im Licht“ erkennen konnte. Drei Teams von Spezialagenten der US-Bundespolizei beschreiben in den Akten unabhängig voneinander „orangefarbene ‚Kugeln‘ am Himmel, aus denen kleinere rote ‚Kugeln‘ austraten oder abgeschossen wurden“. Erst im heurigen Jahr fotografierte die US-Armee über Nordamerika ein als „unbekanntes Luftphänomen (UAP)“ eingestuftes längliches Objekt vor schwarzem Hintergrund.

Auch Apollo-Crews machten Beobachtungen

Großes Interesse dürften auch Beobachtungen von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond, erregen: Der Apollo-11-Astronaut sprach 1969 von einer „ziemlich hellen Lichtquelle“. Die Crew von Apollo 17 meldete 1972 „sehr helle Partikel“, die am Raumschiff vorbeizogen. Astrophysiker Grömer: „Wir kennen nicht jede Quelle für die berichteten Phänomene, aber manchmal fehlte in der jeweiligen Zeit das Wissen: Lichtblitze, von denen Apollo-Astronauten in der Mondumlaufbahn berichteten, werden heute gemeinhin auf die Wirkung von Strahlungspartikeln auf die Augen der Crew zurückgeführt. Damals wusste man das noch nicht so genau.“ Andere Astrophysiker nennen Asteroiden als mögliche Ursache. Die Kommandozentrale in Houston reagierte einst übrigens bloß mit einem trockenen: „Roger. Verstanden.“

© Department of Defense

Kritiker der verschwörerisch anmutenden Veröffentlichung gibt es auch in Trumps eigenem politischen Spektrum: Die einstige republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene fordert die Regierung auf, lieber den „dummen Krieg“ gegen den Iran zu stoppen und die Wahrheit über die dort bombardierte Mädchenschule zu sagen, als Akten über „fallende Engel oder Dämonen“ zu veröffentlichen.