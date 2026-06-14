Wer einen Fixzinsvertrag mit einer Bank abschließt, diesen aber vorzeitig zurückzahlen möchte, muss bereits heute eine Pönale entrichten. Das ist auch gesetzlich so festgehalten. Im Zuge des Doppelbudgets kommt es hier nun zu einer Gesetzesnovelle – Banken dürfen in solchen Fällen demnach ab 1. 1. 2027 eine bis zu dreiprozentige Strafzahlung verlangen, bisher lag der Maximalwert bei einem Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Kreditbetrags, wie zuletzt auch „Der Standard“ berichtete. Was steckt dahinter, wo liegt die Bemessungsgrundlage, welche Kreditverträge sind betroffen – und welche nicht? Ein Überblick.