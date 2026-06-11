Viele Menschen reden darüber, wie man Kinder im Internet besser schützen kann.

Es soll in Österreich eine Alters-Grenze für soziale Medien geben.

Soziale Medien sind zum Beispiel TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook.

Alters-Grenze heißt: Kinder unter 14 Jahren dürfen vielleicht bald keine sozialen Medien mehr verwenden.

Deshalb hat Andreas Babler am 9.6.2026 Jugendliche zu einem Gespräch eingeladen.

Andreas Babler ist Medien-Minister.

Ein Medien-Minister ist in der Regierung für die Medien zuständig.

Bei diesem Gespräch waren 30 Jugendliche dabei.

Bis Ende Juni soll es einen Vorschlag geben, wie das Gesetz zur Alters-Grenze ausschauen soll.

Es gibt auch in anderen Ländern eine Alters-Grenze.

Australien war das 1. Land mit einer Alters-Grenze für soziale Medien.

In Australien gibt es seit Dezember 2025 eine Alters-Grenze.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen in Australien keine sozialen Medien nutzen.

Es gibt auch ein Gesetz der Europäischen Union.

Das Gesetz heißt Digital Services Act (gesprochen: Ditschitäl Sörvises Äkt).

Mit dem Digital Services Act werden Alters-Grenzen für soziale Medien in den Mitglieds-Ländern möglich.

Der Digital Services Act ist ein Gesetz der Europäischen Union.

In diesem Gesetz stehen Regeln für Inhalte im Internet.

So soll das Internet sicherer gemacht werden.

In Frankreich gibt es schon eine Alters-Grenze für soziale Medien.

In Frankreich darf man erst ab 15 Jahren soziale Medien benutzen.

Auch in Deutschland wird über eine Alters-Grenze für soziale Medien geredet.

Auswirkungen von sozialen Medien nicht klar

Die Alters-Grenze soll Kinder und Jugendliche schützen.

Die Alters-Grenze soll auch die psychische Gesundheit schützen.

Die sozialen Medien sollen schlecht für die psychische Gesundheit sein.

Psychische Gesundheit heißt: Es geht einem Menschen mit den eigenen Gefühlen gut.

Es ist aber schwer herauszufinden, ob soziale Medien schlecht für die psychische Gesundheit sind.

Es gibt immer mehr Forschung zu diesem Thema.

Bei einer Forschung wird etwas ganz genau untersucht.

Forschungen zeigen immer mehr, dass soziale Medien schlecht für die psychische Gesundheit sind.

Trotzdem wissen die Forscher vieles noch nicht.

Kinder und Jugendliche sehen in sozialen Medien Inhalte, die nicht für sie geeignet sind.

Darüber sind sich die Forscher einig.

Das sagt Kathrin Karsay.

Karsay ist Professorin für Unterhaltungs-Forschung an der Universität Wien.

Wenn man alle Menschen in der Gesellschaft anschaut, wirken soziale Medien unterschiedlich.

Soziale Medien wirken sich auf manche Menschen schlecht aus.

Sie bekommen zum Beispiel Depressionen oder Angst-Störungen.

Bei einer Depression ist die Stimmung einer Person über längere Zeit sehr schlecht.

Bei einer Angst-Störung haben Personen vor verschiedenen Dingen große Angst.

Auf andere Menschen wirken soziale Medien gut.

Sie sind zum Beispiel mit ihrem Leben zufriedener.

Es kommt darauf an, wie viel eine Person soziale Medien nutzt.

Wenn Menschen soziale Medien sehr viel nutzen, ist das schlecht für die psychische Gesundheit.

Das sagt Karsay.

Was ist schädlich und was nicht?

Welche Inhalte in sozialen Medien schädlich sind, ist schwer zu sagen.

Probleme durch soziale Medien sind zum Beispiel Sucht oder Depressionen.

In den sozialen Medien gibt es verschiedene Dinge, durch die man leichter süchtig wird.

Das sind zum Beispiel:

· Push-Nachrichten (gesprochen: Pusch-Nachrichten)

Das heißt: Man bekommt bei Neuigkeiten in den sozialen Medien eine Nachricht auf das Handy.

Man muss dazu die sozialen Medien nicht öffnen.

Durch die Push-Nachrichten soll man öfter in die sozialen Medien schauen.

· Inhalte werden von selbst abgespielt.

Das heißt: Videos in den sozialen Medien starten von selbst.

Man muss nichts drücken, um sie anzuschauen.

Dadurch bleibt man länger in den sozialen Medien.

Man schaut sich immer wieder das nächste Video an, weil es von selbst startet.

· Es gibt immer neue Inhalte.

Auch wenn man weiter wischt, kommt sofort der nächste Inhalt.

Zum Beispiel das nächste Video.

Die Inhalte passen zu dem, was man sich sonst anschaut.

Es gibt kein Ende und keine letzte Seite.

So wird man nie fertig.

Manchmal bekommen die Menschen Belohnungen, wenn sie die sozialen Medien nutzen.

Diese Belohnungen gibt es aber nur manchmal.

Eine Belohnung kann zum Beispiel ein besonders lustiges Video sein.

Die Menschen wissen nicht, wann es eine Belohnung geben wird.

Deshalb schauen sie immer weiter.

Dadurch werden Menschen leichter süchtig.

Vor allem Kinder und Jugendliche werden leichter süchtig.

Es gibt aber noch nicht viele Ergebnisse aus der Forschung, wie sich diese Dinge auf Kinder und Jugendliche auswirken.

Also zum Beispiel, ob sie sich deshalb besser oder schlechter fühlen.

Oder ob sie deshalb länger in den sozialen Medien bleiben.

Es gibt auch wenige Ergebnisse zu Alters-Grenzen für soziale Medien.

Das heißt: Man weiß noch nicht, ob die psychische Gesundheit von Jugendlichen mit Alters-Grenzen besser wird.

Man glaubt, dass Alters-Grenzen besser für die Kinder und Jugendlichen sind.

Das sagt Karsay.

Deshalb muss nach einer Zeit geschaut werden, ob die Alters-Grenzen wirklich helfen.

Jugendliche können trotz Verbot soziale Medien nutzen.

Es kann auch sein, dass Jugendliche dann andere Medien nutzen.

Deshalb müssen Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit Medien lernen.