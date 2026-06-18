Seit Wochen wird in der Stadt Feldbach gemunkelt, dass sich der SV Feldbach in Auflösung befinden soll. Immer wieder spielte der Obmann des seit 1919 bestehenden Fußballvereins, Erwin Teller, den Ball zur Gemeinde und meldete öffentlich an, dass der Verein „boykottiert“ werde. Anfang Juni zog man nun einen Schlussstrich und meldete dem Steirischen Fußballverband den Rückzug der Kampfmannschaft um Trainer Werner Ostermann aus dem Spielbetrieb 2026/27.

Aus für Kampfmannschaft, Verein bleibt

Das habe man im Vorstand so beschlossen, sagt Teller, der seit vier Jahren den Verein führt. Ein Ende des SV Feldbach sei das allerdings nicht: „Mit unserem Vorstand wird es auch weiterhin ein Vereinsleben geben.“ Dabei hatte die Mannschaft erst 2025 den Titel in der Unterliga Süd geholt und konnte heuer auch in der Oberliga Südost Tabellendritter werden. Auch finanziell habe man keine Probleme, betont Teller.

Noch im Juni 2025 feierte der SV Feldbach seinen Meistertitel © KLZ / Schleich-presse

Als Grund für das vorläufige Ende des Spielbetriebs nennt der Obmann fehlende Unterstützung der Gemeinde: „Wir standen plötzlich vor verschlossenen Türen und mussten um jede Kleinigkeit kämpfen. Der Bürgermeister war für keinen Termin erreichbar.“

SV Feldbach im Gemeinderat Thema

Durch diese Kritik kam das Thema SV Feldbach auch in der vergangenen Gemeinderatssitzung auf den Tisch. Gemeinderat Sebastian Bruckner (SPÖ) wollte von Bürgermeister Josef Ober (ÖVP) wissen, ob die Gemeinde den Traditionsverein mehr hätte unterstützen können.

„Ich hätte nicht gewusst was ich noch hätte bieten sollen. Wir sind den finanziellen Anforderungen, wie bei allen anderen Vereinen auch, ordentlich nachgekommen“, entgegnete Ober in der Fragestunde. Auf die Folgefrage von FP-Gemeinderat Manuel Triebl, ob denn wirklich Gesprächsanfragen ignoriert wurden, antwortete der Stadtchef klar, dass bei ihm kein Termin angefragt worden sei.

Ebenfalls hatte Gemeinderat Manuel Triebl (r.) Fragen zum SV Feldbach © KLZ / Jonas Rettenegger

Konflikt um Rasenmiete

Für den Obmann des SV Feldbach war letztendlich das Miteinander nicht vorhanden: „Wir machen das alle freiwillig und hatten das Gefühl, nur geduldet zu werden.“ Vor allem zwei Punkte seien am Ende ausschlaggebend gewesen. Einerseits sei plötzlich eine Kunstrasenplatzmiete für veranstaltete Trainingslager fällig geworden und andererseits habe man die angefragte Betriebsanlagengenehmigung nicht übermittelt bekommen.

„Ich weiß gar nicht, warum sie die Genehmigung brauchen würden. Sie liegt bei der Gemeinde und wir haben das Stadion nach den Vorgaben des Verbandes hergerichtet“, erklärt Ober zu Zweiterem. Und was die Rasenmiete betrifft ist für den Stadtchef klar, dass bei einem Trainingslager, bei dem auswärtige Mannschaften die Infrastruktur nutzen, die Gemeinde etwas verrechnen müsse. Die Mannschaften des SV Feldbach hätten nie bezahlen müssen. „Das ist das Normalste der Welt“, so Ober, und ergänzt: „Sportlich war es ja wirklich eine Topleistung.“

Keine Jugendarbeit beim SV Feldbach

Auch in den sozialen Medien wird der Erfolg honoriert, aber ebenso auf die fehlende Jugendarbeit hingewiesen. „Die wurde schon unter meinen Vorgängern eingestellt, weshalb ich auch, bevor ich Obmann wurde, die Fußballschule Feldbach gegründet habe“, erklärt Teller. Der Plan, dort Kinder auszubilden, die dann zu den Akademien und danach zurück zum SV Feldbach kommen, ist nun also nicht aufgegangen. Denn auch bei der Fußballschule sahen die Verantwortlichen zu wenig Unterstützung der Stadtgemeinde – dort gibt es derzeit keine Mannschaften mehr.

Wie es nun genau weitergeht, bleibt offen. Auch mit der Nachnutzung des Kika-Gebäudes sind Teller und Gemeinde im Konflikt. Bürgermeister Ober hat in Bezug auf den Fußball jedenfalls angekündigt, dass „es ab Herbst wieder großen Fußball in Feldbach geben wird“. Was er genau damit meint, will der Stadtchef noch nicht sagen.