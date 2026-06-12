Im Vorjahr fand zum ersten Mal eine Ausstellung im Pfarrhof und in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt statt. Sie stand unter dem Titel Transzendenz und die Idee dazu hatte Pfarrer und Dechant Zoltan Papp. „Der Grundgedanke dahinter war es, auch kulturell in der Pfarre etwas zu machen und so Leute anzusprechen, die über die Kunst auch die Kirche näher kennenlernen wollen“, erklärt Papp. Die erste Ausstellung wurde laut dem Pfarrer ein „riesengroßer“ Erfolg und so findet das Projekt heuer zum zweiten Mal statt.

Die Vernissage im Vorjahr mit Pfarrer Zoltan Papp (rechts) © KK/Privat

Vier Künstler

Beteiligt sind wieder die Künstlerinnen Hedwig Sablatnig, Irene Terpetschnig und Gudrun Zikulnig und Künstler István Kovacs. Der Titel heuer lautet „Wasser – Geschichte – Kultur – Leben“, und die Vernissage dazu findet am Samstag, dem 20. Juni, im Pfarrhof statt. Musikalisch wird der Auftakt im Pfarrhof von Eva und Felix Hermann am Cello und in der Kirche von Franz-Josef Isak an der Orgel umrahmt.

Ausstellung bis 20. Juli

Die Werke und Installationen sind auf den Pfarrhof und die Kirche verteilt und werden bis etwa 20. Juli zu besichtigen sein. Nach den Messen und sonntags hat die Ausstellung immer geöffnet, weitere Termine, an denen auch die Künstlerinnen und Künstler anwesend sein werden, werden noch bekanntgegeben. Gruppen können sich auch direkt bei Pfarrer Zoltan Papp unter der Telefonnummer 0676/877 287 35 anmelden.