„Jugend verändert sich ständig – in ihren Interessen, Prioritäten und auch in der Art, wie Medien genutzt werden. Als Jugendzentrum muss man diese Entwicklungen erkennen und sich immer wieder darauf einstellen. Ich denke, das ist uns in den vergangenen drei Jahrzehnten sehr gut gelungen“, sagt Gernot Brandstätter. Mit ihm verabschiedet sich eine prägende Persönlichkeit der Wolfsberger Jugendarbeit in den Ruhestand. Über 30 Jahre hat er die offene Jugendarbeit in der Stadt Wolfsberg mitgestaltet, weiterentwickelt und mit Engagement geprägt.

Ein Quereinsteiger

Bereits 1996 war Brandstätter – ursprünglich als Quereinsteiger mit einem Studium der Geophysik – bei den ersten Konzeptüberlegungen für ein Jugendzentrum (JUZ) in Wolfsberg dabei. 1998 wurde das JUZ im Paurischen Haus eröffnet. Seit 2001 stand er schließlich an dessen Spitze und begleitete die Einrichtung durch zahlreiche Entwicklungen. Ein besonderer Meilenstein war die Übersiedlung 2010 in das heutige JUZ in der Kirchbichlstraße 2a, die maßgeblich nach den Wünschen der Jugendlichen errichtet wurde.

Im Rahmen eines persönlichen Besuchs würdigte Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) die Verdienste des langjährigen Leiters: „Danke für alles, was du für die Jugend unserer Stadt getan hast, für deinen Einsatz, dein Herzblut und deine Verlässlichkeit. Für deinen neuen Lebensabschnitt wünsche ich dir nur das Beste – vor allem Gesundheit und weiterhin viele schöne Stunden auf dem Fahrrad.“

Wer übernimmt die Leitung?

Wer nun die Leitung des JUZ Wolfsberg übernimmt? Der Sozialpädagoge David Schwarz, der seit 2011 Teil des Teams ist. „Unser JUZ ist eines der wenigen in Kärnten, das offene Jugendarbeit mit einem lebendigen Konzert- und Veranstaltungsbetrieb verbindet“, betont der neue Leiter. Unterstützt wird Schwarz von Jugendarbeiterin und Veranstaltungstechnikerin Ute Koller, Bianca Mokoru sowie Barbara und Lea Mohl.

Im Rahmen des offenen Betriebs von Montag bis Samstag, jeweils von 14 bis 19 Uhr, bietet das JUZ zahlreiche fixe und gut besuchte Programmpunkte. Formate wie „Cook & Chill“ oder die Fahrradwerkstatt „Pimp your Bike“ sprechen regelmäßig bis zu 65 Jugendliche pro Termin an. Darüber hinaus sorgen Konzerte, Kulturveranstaltungen und kreative Angebote dafür, dass das JUZ auch für ein erwachsenes Publikum ein attraktiver Treffpunkt ist und sich als generationsübergreifender Ort der Begegnung in Wolfsberg etabliert hat. Pro Jahr kommen so bis zu 150 Termine zusammen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Inklusion und gelebtem Miteinander. In Zusammenarbeit mit der Inklusionsgruppe des Alpenvereins und der Schule für Sozialbetreuungsberufe wird heuer bereits zum zweiten Mal eine vierwöchige inklusive Sommerbetreuung organisiert. Dabei erleben Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsame Aktivitäten und gestalten ein inklusives Programm. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen wöchentlichen inklusiven Fußballtreff, der jeden Mittwoch um 18 Uhr stattfindet.

Auch über die Jugendarbeit hinaus bringt sich das Team aktiv ins Stadtleben ein: Von Beginn an war das JUZ maßgeblich am Wolfsberger Repair-Cafés beteiligt. Während der Wintermonate finden die Termine im Jugendzentrum statt, im Sommer am Hohen Platz – stets mit Unterstützung des JUZ-Teams. Nächster Termin: Samstag, 13. Juni, 9 bis 12 Uhr, Hoher Platz.