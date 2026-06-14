Nicht vielen ist der Tod beziehungsweise die zahlreichen Spielarten, mit denen er uns aus dem irdischen Leben katapultiert, so vertraut wie Gerald Arnold. Denn bis zu seiner Pensionierung 2024 war er als Oberarzt am Institut für klinische Pathologie und Molekularbiologie in Klagenfurt tätig.

Eigentlich wollte er, nach seinem Medizinstudium an der Uni Wien, gerne Gerichtsmediziner werden, hatte auch schon ein konkretes Angebot. „Aber als waschechter Kärntner, konnte ich es mir nicht vorstellen, mein Leben in Wien zu verbringen“, sagt er. Also fiel die Entscheidung auf das Klinikum Klagenfurt, wo er nach Beendigung der Turnuszeit eine Ausbildung zum Notarzt und zum Facharzt der Pathologie absolvierte. Spezialisiert hat er sich auf sanitätsbehördliche Obduktionen, Lungen- und Dermatopathologie sowie Hals- und Kopftumore.

Spuren hinterlassen

„Mehr als 30 Jahre in diesem Beruf hinterlassen durchaus Spuren. Man hat so viel erlebt und gesehen und darüber wollte ich einfach etwas schreiben“, sagt Arnold. Daraus ist schließlich sein lesenswertes Buch „Der Pathologe“ geworden, in dem er ausführlich über seine Erfahrungen berichtet. Wobei ihm wichtig ist, zuerst ein Missverständnis aufzuklären, das vor allem den zahlreichen amerikanischen Krimiserien geschuldet ist.

„Mehr als 30 Jahre in diesem Beruf hinterlassen durchaus Spuren.“ © mohjojeva

„Ein Pathologe ist kein Gerichtsmediziner“, stellt Arnold klar. Worin der Unterschied genau besteht? „Ein Pathologe ist nur für den natürlichen Tod zuständig, ein Gerichtsmediziner für den nicht-natürlichen Tod.“ Mit anderen Worten: Kommt ein Mensch durch Fremdverschulden zu Tode, landet er nicht auf dem Obduktionstisch des Pathologen, sondern auf dem des Gerichtsmediziners.

Arnolds Aufgabe bestand vorwiegend darin, Personen, die im Krankenhaus versterben, zu obduzieren. Das sei bei rund 25 bis 30 Prozent der Fall, bei außerhalb der Institution verstorbenen Patienten sei die Zahl noch wesentlich geringer. „Hier vor allem, wenn die Todesursache nicht klar ersichtlich ist.“ Wie etwa im Fall eines 68 Jahre alten Kärntners, der plötzlich verstorben war, äußerlich aber sehr vital wirkte. „Die Obduktion ergab dann aber ein völlig anderes Bild“, erinnert sich Arnold. Schwerste Arteriosklerose, ein Herz in Kuhherzgröße, Wasser in der Lunge, rekordverdächtige Fettleber. Arnolds Diagnose: Der Mann wurde „um die Ecke gekocht“, denn er hatte sich ernährungstechnisch ganz auf tägliche Rindsuppe und Schweinsbraten spezialisiert. „Diese Kombination ist wirklich ein volksgesundheitliches Problem, vermutlich nicht nur in Kärnten.“

50 Personen im Wörthersee vermisst

Besonders schwer und belastend sei es aber immer gewesen, wenn Kinder zu Tode kamen. „Vor allem das Ertrinken oder Beinahe-Ertrinken ist eine der häufigsten Todesursachen im Kleinkindalter. Schon kleine Wasserstellen wie Planschbecken oder Biotope können zur tödlichen Gefahr werden“, warnt Arnold. Apropos Wasser. Auch die Kärntner Seen haben es durchaus in sich. Seit den 1950er-Jahren gelten etwa im Wörthersee noch mehr als 50 Personen vermisst. „Sie werden dort wohl ihr ewiges Grab gefunden haben“, sagt Arnold, der in seinem Buch auch nicht mit Kritik am modernen Gesundheitswesen spart, das zu oft zu schnell Kleinigkeiten zu Krankheiten hochstilisiert. „Vor allem die Pharmaindustrie versucht ständig, Leuten, denen es gut geht, davon zu überzeugen, dass sie krank sind, um damit Geld zu verdienen“, sagt Arnold. Ebenso schlimm seien die Auswirkungen der Konsumgesellschaft, die zu einer Explosion von Fettleibigkeit und Zuckerkrankheit geführt haben.

Auch wenn man als Pathologe bei der Obduktion von Leichen mitunter „einen guten Magen“ braucht, würde Arnold den Beruf wieder wählen. „Auch wenn es nicht immer leicht war, ist es doch ein faszinierendes Fach gewesen.“

Einen guten Ausgleich zu seiner Arbeit fand Arnold bei seiner großen Leidenschaft, dem Tauchen. Er gilt als einer der Pioniere der modernen Unterwasserfilmerei und nach Tauchreisen auf alle Kontinente und Weltmeere besitzt er eines der größten Unterwasser-Filmarchive weltweit. Aber auch hier lässt der Tod ihn nicht ganz los, wenn auch in anderer Form. „Das Absterben der Korallenriffe hat mittlerweile dramatische Formen angenommen“, sagt er