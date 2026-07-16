„Hand of Blood“ ist mit 2,9 Millionen Abonnenten auf YouTube einer der größten deutschsprachigen Influencer. Neben seinen Social-Media-Kanälen hat der 33-Jährige sich mehrere Standbeine aufgebaut. Dazu gehören ein Metal-Label, ein eigenes Getränk und ein Indie-Game-Publisher. Letzterer ist auf das Spiel des Grazers Rafael Weilharter gestoßen und hat ihn kurzerhand unter Vertrag genommen. Wie es dazu gekommen ist.

Hand of Blood spielt „Dwarves: Glory, Death and Loot“