„Hand of Blood“ ist mit 2,9 Millionen Abonnenten auf YouTube einer der größten deutschsprachigen Influencer. Neben seinen Social-Media-Kanälen hat der 33-Jährige sich mehrere Standbeine aufgebaut. Dazu gehören ein Metal-Label, ein eigenes Getränk und ein Indie-Game-Publisher. Letzterer ist auf das Spiel des Grazers Rafael Weilharter gestoßen und hat ihn kurzerhand unter Vertrag genommen. Wie es dazu gekommen ist.
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Games made in Austria
Wie Hand of Blood auf das Spiel eines Grazers gekommen ist
Interview. Der Grazer Rafael Weilharter ist Teil der Publishing-Firma des deutschen Streamers „Hand of Blood”. Wie es dazu gekommen ist.