Es ist eine Erfolgsgeschichte, die für den Grazer Rafael Weilharter unerwartet kam. Der Spieleentwickler konnte zu seinen Anfangszeiten maximal zehn Downloads auf seine Videospiele nachweisen. Sein neuestes Game hat sich jedoch mittlerweile über 250.000-mal auf der ganzen Welt verkauft. Was die Social-Media-Plattform Reddit damit zu tun hat, wie man Dwarves: Glory, Death and Loot überhaupt spielt, wie sein Spiel nach China gekommen ist und warum der bekannte deutsche Streamer „Handofblood“ plötzlich sein Spiel spielt, erzählt Weilharter im Video-Interview.