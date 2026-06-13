Ein Leadership-Experte der Universität Innsbruck mit Zehntausenden Radkilometern in den Beinen. Dreimal hat Kurt Matzler am Race Across America (RAAM) nicht nur teilgenommen, sondern ist es zu Ende gefahren: rund 4900 Kilometer in elf Tagen.

Bei der Nonstop-Querung der USA von der West- zur Ostküste warten auf die Extremsportler zudem knapp 50.000 Höhenmeter. Warum man sich so etwas antut?

Mit Tiefpunkten richtig umgehen

Matzler hat darauf viele Antworten. Und in seinem jüngsten Buch „Wenn du in der Hölle bist, fahr weiter“ verarbeitet der Extremsportler seine, wie er es selbst nennt, „Grenzerfahrungen“ beim RAAM. Ein wichtiger Teil sei die Motivation dahinter, das gelte in gleichem Maße auch in der Berufswelt, wenn es um den „Purpose“, also den Zweck des Unternehmens und die eigene Tätigkeit, gehe.

Mit jedem Kilometer sammelte Matzler während des Rennens auch Spendengelder, um weltweit Polio zu bekämpfen. „Dieser höhere Sinn beflügelt. Aber ich habe auch Tiefpunkte und Rückschläge erlebt“, schildert der Extremsportler. Eine Erkenntnis, die es ins Buch geschafft hat: „Triff keine großen Entscheidungen, wenn du gerade am Tiefpunkt bist.“ Erschöpfung sei nämlich ein schlechter Ratgeber.

Also auch wenn es bei einem Projekt im Berufsleben Spitz auf Knopf steht, heiße das für Führungskräfte: „Lieber eine Nacht drüber schlafen. Pause und Geduld können die wirksamste Form von Führung sein“, so der Professor für Strategisches Management an der Universität Innsbruck.

Wirtschaftlich erfolgreich führen, bedeute auch, loslassen zu können. Beim Race Across America habe er sich auf sein Team völlig verlassen müssen. „Auch im Leadership muss ich den eigenen Leuten zu 100 Prozent vertrauen. Wer viel Energie in Mikromanagement steckt, nimmt dem eigenen Team die Chance, die eigenen Kompetenzen auszuspielen. Gleichzeitig bleibt weniger Zeit für wichtige Entscheidungen“, betont Matzler.

Mentale Tricks für Sport und Karriere

Im Sport wie auch im Berufsalltag können einfache Tricks zusätzlich das Selbst- und Fremdmanagement verbessern. „Um unseren Negativitätsbias auszugleichen, braucht es nach einer schlechten Nachricht evolutionär bedingt vier gute. Wir können aber unser Unterbewusstsein austricksen.“ Wer den Fokus etwa auf kleine Erfolge und Fortschritte konzentriere, hole sich fehlenden Optimismus zurück.

Wichtig ist es laut Matzler auch, die Sachen beim Namen zu nennen: „Wer zum Beispiel die eigene Prüfungsangst durch das Artikulieren eben dieser benennt, macht laut Studien um die Hälfte weniger Fehler.“ Studien belegen, dass Teams, in denen Fehler offen angesprochen werden und das zu einer offenen Firmenkultur gehört, besser arbeiten.

Wo Missstände oder Fehlentwicklungen verschwiegen werden, erscheint die Fehlerquote zwar niedriger, „aber es gibt keine Lerneffekte, wenn Beschäftigte aus Angst vor negativen Konsequenzen stumm bleiben“.

„KI liefert keinen fertigen Output“

Kritik übt Matzler am Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI): „Deren Einsatz in der Innovations- und Strategiearbeit eignet sich gut für einen schnellen Überblick, kann in der Analyse sinnvoll sein, aber es braucht Menschen, die die richtigen Fragen stellen und die Ergebnisse einordnen.“ Der menschliche Faktor werde dabei immer wichtiger und in Führungsverantwortung sei es noch nötiger, Menschen zu inspirieren und motivieren; denn: „Die schnellen Antworten einer KI klingen zwar gut genug, bringen aber nur inkrementelle Verbesserungen.“

Was die neuen Werkzeuge wirklich liefern, sei nicht fertiger Output, sondern einen Input als Ausgangspunkt. Andernfalls bestehe die Gefahr, „dass wir das Denken verlernen“.