Er scheint weit weg, ist aber doch sehr nahe: Der Konflikt im Nahen Osten. Der „Krisenherd“ wird durch steigende Preise an Tankstellen, Migration oder Fragen zur Sicherheitslage auch in Österreich spürbar. Doch wie lässt sich die Lage richtig einordnen? Der Nahostexperte Karim El-Gawhary soll bei seinem Vortrag in Wagna Klarheit schaffen.

Am Montag, dem 15. Juni, führt der deutsch-ägyptische Journalist und langjährige Auslandskorrespondent im Römerdorf in Wagna durch eine Geschichte von Kairo über Gaza bis nach Teheran. Anschließend gibt es eine Diskussionsrunde, moderiert von Bürgermeister Peter Stradner. Zum Schluss stellt sich der Experte auch den Fragen des Publikums.

Wichtige Erinnerungskultur

Die Gemeinde Wagna widmet sich bewusst diesem schwierigen Thema. „Wir glauben, dass eine Diskussion weit über der Gürtellinie wichtig ist – und auch in den Austausch darüber zu kommen, was gerade in der Welt passiert“, meint der stellvertretende Amtsleiter der Gemeinde, Stefan Matic. Das passt zur Gemeinde: Aktive Erinnerungskultur werde großgeschrieben – nicht zuletzt, da Wagna selbst als ehemalige Lagerstadt im Zweiten Weltkrieg eine schwierige Vergangenheit hat.

Freiluft bei der Lagerbaracke

Das Event startet um 19 Uhr als Open-Air bei der denkmalgeschützten Lagerbaracke. Bei Schlechtwetter weicht man in den Josef-Baumann-Saal aus. Für das leibliche Wohl sei gesorgt. Restkarten sind noch erhältlich.