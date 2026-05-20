Ist es das Generalthema „EUROPA(s) STÄRKEN“, oder hat es mit der hochkarätigen Rednerliste zu tun? So berstend voll wie zum Auftakt des heurigen Pfingstdialogs „Geist & Gegenwart“ am Mittwoch war der große Saal auf Schloss Seggau schon lange nicht. Schirmherr Willibald Ehrenhöfer registrierte den Zulauf zufrieden und lobte den Weitblick, den Waltraud Klasnic und Egon Kapellari, die Landeshauptfrau bzw. der Bischof, im Jahr 2005 mit der Gründung des Formats bewiesen hatten. „Gerade in Zeiten großer Unsicherheit braucht es Orte des Denkens, Zuhörens und offenen Dialogs“, meinte der Landesrat für Wirtschaft und Wissenschaft. Seggau sei so ein Ort.

Mehr als ein Wirtschaftsraum

In Europa sieht Ehrenhöfer mehr als nur einen Wirtschaftsraum. Freiheit, Demokratie Offenheit und die Fähigkeit, bei allen Unterschieden Vielfalt zu leben, seien die großen Stärken des europäischen Gemeinschaftsprojekts. Dieses sei von vielen Bedrohungen ausgesetzt. Aber nicht Abschottung mache Europa stark, sondern Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft, so der ÖVP-Politiker.

Johannes Hahn, langjähriger österreichischer EU-Kommissar und nun Präsident der Nationalbank, spann den Gedanken weiter. Jedes Mitglied der Union müsse seinen Beitrag zur Ertüchtigung Europas leisten. „Das ist wie in einer Familie.” Das gelte auch für Österreich, meinte Hahn und empfahl dem Land, sich von seinen „heiligen Kühen“ zu verabschieden, allen voran von der Neutralität. „Wir müssen an unserer militärischen Performance arbeiten. Und Neutralität heißt, wir stehen daneben.“ Doch diese Negation der sicherheitspolitischen Umbrüche in der Welt sei gefährlich.

Humanität und Einheit

Für den Hausherrn, Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, ist die Vernunft eine zentrale Stärke Europas. Würden wir die Kraft unserer Gedanken positiv einsetzen, so könnten wir, wenn schon nicht zu Lösungen, so doch zu einem nächsten Schritt gelangen, meinte er. Superintendent Wolfgang Rehner erinnerte an das christliche Substrat Europas. Alles, was es an Humanität, der Einheit in der Vielfalt und dem Bemühen um Frieden gebe, leite sich daraus ab.

Abstand von Weltmachtsfantasien

Mit Spannung erwartet worden war der Auftritt Carlo Masala, neben dem Politologen Herfried Münkler und Kardinal László Német, dem Erzbischof von Belgrad, einer der Hauptredner des heurigen Pfingstdialogs. Von außen (Russland, China und neuerdings die USA) wie von innen (die Demokratiefeinde am rechten Rand) bedroht, müsse Europa sich der Dramatik der Situation bewusst werden, mahnte der deutsche Sicherheitsexperte. Konkret empfiehlt Masala Europa, vorerst von allen Weltmachtsfantasien Abstand zu nehmen und das zu schützen, was man gemeinsam in 70 Jahren an Normen, Regeln und Politiken erarbeitet habe – verbunden freilich mit einem Modell der flexiblen Integration, das wichtige Länder wie die Türkei, Großbritannien und Norwegen militärisch einbeziehe. „Das Europa der Zukunft ist ein Europa der konzentrischen Kreise“, so Masala.

Dass der Pfingstdialog mittlerweile in sein 22. Jahr geht, merkt man dem Format nicht an. Tatsächlich gibt es in Österreich nur wenige Veranstaltungen, bei denen Größen aus Politik, Wissenschaft, der Welt des Glaubens, der Kunst & Kultur und der Wirtschaft sich in so entspannter und zugleich dichter, geistig anregender Atmosphäre zwei Tage lang eingebettet in die spektakuläre Landschaft des südsteirischen Grenzlandes über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Europas austauschen. Heuer unter der Gästeschar: Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, Verleger Lojze Wieser, Christiane Helling, Direktorin des Instituts für Weltraumforschung, der Schweizer Publizist Roger de Weck, die Ökonomin Monika Köppl-Turyna und viele mehr.

Der Dialog im Stream an dieser Stelle.