Wer auch nur einen Blick in die internationalen Schlagzeilen wagt, dem wird schnell klar: Den Takt, zu dem die ganze Welt zu tanzen hat, geben andere vor, allen voran die USA, China und Russland. Europa, konkreter die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ist allenfalls Passagier. Dabei verfügt die Union über den weltweit größten und wohlhabendsten Binnenmarkt sowie eine in Teilbereichen starke Industrie. Doch die Abhängigkeiten wiegen schwer, insbesondere in der strategischen Verteidigungsfähigkeit und der Digitalisierung, von angewandter Künstlicher Intelligenz – in der dazugehörigen Grundlagenforschung ist Europa erstaunlich gut – bis zu Social Media.

Pfingstdialog startet am Mittwoch

Wo sind Europas Stärken, wo muss es gestärkt werden? Damit befasst sich der Pfingstdialog Steiermark 2026 „Geist und Gegenwart“ auf Schloss Seggau – das ganze Programm finden Sie hier – findet am Mittwoch nach der Eröffnung durch Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) mit einem Impulsvortrag des deutschen Sicherheitsexperten Carlo Masala zu „Freiheit in Sicherheit – Sicherheit in Freiheit“ statt. Anschließend diskutiert eine Expertenrunde zum Thema „Wirtschaftsstandort Europa“.

Der Donnerstag beginnt mit „Zukunft Weltraum“, anschließend wird in kleineren Runden aus Teilnehmern und Experten über Freiheit, Kreativität, Schlüsseltechnologien, Fertigung und Produktion, Innovation im Alpe-Adria-Raum, Gesundheit, Klimaschutz und Universitäten debattiert.

Integrationsexperte

Die Keynote am frühen Nachmittag hält der Islam- und Integrationsexperte Ahmad Mansour, der eben erst der Kleinen Zeitung ein großes Interview gegeben hat. Den Schlusspunkt setzt dann der renommierte deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler.

Der Pfingstdialog ist eine Veranstaltung des Club Alpbach Steiermark unter der Leitung von Herwig Hösele. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Land Steiermark, Joanneum Research und der Katholischen Kirche.