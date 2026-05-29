Unter dem Motto „MUTeinander - Manchmal beginnt Mut ganz leise“ öffnen am Freitag, dem 29. Mai, 80 christliche Kirchen in der Steiermark wieder ihre Pforten. Heilige Messen, Blumen, Musik und Kinderprogramme sind Teil der Veranstaltung und versprechen ein abwechslungsreiches Programm. Ein Überblick über die sieben teilnehmenden Kirchen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg:

Um 18 Uhr geht es im Martin Luther Park der evangelischen Kirche Leibnitz gemeinsam mit dem steirischen Diözesankantor Dr. Tamas Szöcs und der Lebenshilfe Leibnitz auf die Suche nach dem Paradies. Unter dem Motto „Blumen und Lieder“ steht ein musikalischer Spaziergang durch den Kreislaufgarten am Programm. Danach gibt es bis 21.30 Uhr mit einer Bibelecke, Steckerlbrot, einer Kirchenführung mit Albin Sampel, einem biblischen Millionenrad (“Mutrad“) sowie einer weiteren Führung mit Rudi Pauli andere kreative Höhepunkte.

Kantor Tamas Szöcs führt musikalisch durch die Kirche © KLZ / Alice Samec

„MutProben“ in St. Veit am Vogau

Das Thema Mut ist auch in St. Veit am Vogau präsent. Nach der Heiligen Messe um 18 Uhr mit den Pfarrern Robert Strohmaier und Robert Schneeflock finden mit den „MutProben“ einzelne Proben mit Riechen, Tasten und Kosten statt. Parallel dazu läuft von 19 bis 21 Uhr ein Kinderschminken sowie eine Messweinverkostung im Gewölbe.

Abseilen vom Kirchturm in Gleinstätten

Der Kirchturm steht den Besuchern zur Begehung frei © Reinhart Nunner

Nach dem offiziellen Beginn durch Glockengeläut und Gebet durch Pfarrer Johannes Fötsch steht um 18.15 Uhr in Gleinstätten ein spannender Programmpunkt an. Bei der Führung durch die Kirche wird der Turm nicht nur erkundet, sondern man kann sich von diesem dann auch abseilen. Die Chorgemeinschaft des Pfarrverbandes gibt danach noch Stücke anlässlich des 260. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten und die Lange Nacht der Kirchen endet um 21 Uhr mit Gebet, Segen und Agape.

Entdeckungsreisen in Bad Gams

Der Bad Gamser Künstler Otto Wanker führt um 18.15 Uhr in der Pfarrkirche in die Ausstellung seiner Werke ein. Danach kommt es um 20 Uhr zu einer Entdeckungsreise in der Kirche für Alt und Jung. Diese findet mit Taschenlampe statt. Kirchenmusiker Michael Rexeis zeigt den Besuchern seine Orgel und erklärt die Funktion und den Klang seines Instruments. Zum Abschluss wird Rexeis auf seiner Kirchenorgel neue Klänge präsentieren.

Im Pfarrheim bietet die Initiative Bartholomäus Speisen und Getränke für ein geselliges Beisammensein. Regina Strunz führt in die Kunst des Webhandwerks ein und webt von 18.30 bis 22 Uhr zusammen mit den Gästen eine Stola. Die Pfarrbibliothek lädt um 18.30 Uhr ebenso zu einer Reise der Entdeckung ein und begleitet diese mit Theater, Geschichten und Basteln.

Rosenkranzgebet in St. Peter im Sulmtal

„Adoramus te, Domine“, heißt es in der Pfarrkirche St. Peter im Sulmtal, wenn um 18 Uhr mit dem Rosenkranzgebet der Herr angebetet wird. Darauf folgt die Heilige Messe und ab 19.30 Uhr die Eucharistische Anbetung, die teilweise gestaltet erfolgt.

Geistliche Chormusik aus Bad Schwanberg

Mit dabei ist auch die Klosterkirche in Bad Schwanberg. Von 19.30 bis 21 Uhr erklingt dort geistliche Chormusik aus mehreren Jahrhunderten von der Kantorei Graz/Landsberg. Sie bringt A-cappella-Kirchenmusik mehrerer Jahrhunderte, von Jacobus Gallus über Palestrina bis Anton Bruckner zur Aufführung..

Eibiswalder Friedhofsgeschichten

Von der Pfarrkirche Eibiswald beginnt um 18 Uhr nach dem Glockengeläut der gemeinsame Gang zum Friedhof mit anschließender Gräberführung. Zum Abschluss lädt die Kirche in den Pfarrsaal, wo Erzählungen und Anekdoten rund um die Ruhestätte erzählt werden.