Hochsaison für die steirischen Bienen. Emsiges Treiben herrscht auch bei den Imkerinnen und Imkern in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Die erste Ernte steht an.

Der Blütenhonig fließt bald in die Gläser von Ernest Langmann aus Bad Schwanberg. Seit 40 Jahren ist der Bezirksobmann des steirischen Landesverbandes für Bienenzucht Imker.

Von Winterruhe und süßem Gold

Mit dem heurigen Jahr zeigt er sich mit Blick auf den Bezirk bis dato zufrieden. „Der lange und kalte Winter war für die Bienen gut, da sie in der Winterruhe bleiben konnten“, zeigt der 62-Jährige auf. Die anhaltenden Schönwetterperioden im Frühjahr sorgten zudem dafür, dass die emsigen Arbeiterinnen genügend Blütenpollen einbringen konnten. Langmanns Bienen fliegen aber nicht nur in der Weststeiermark, der Wanderimker fährt mit ihnen auch bis ins Burgenland.

In den nächsten Wochen laufen die Schleudern heiß. Langmann rechnet mit einer guten Ernte. Regional könne es aber natürlich Unterschiede geben. Insgesamt zählt der Deutschlandsberger Verband rund 470 emsige Imker, allein in der Bezirkshauptstadt sind es 40. Für Jungimker gibt es zudem seit Jahren einen Lehrbienenstand. „Wir haben quasi eine Fahrschule für unsere Anfänger mit derzeit 19 Völkern. Dadurch haben wir kein Bienensterben mehr, da die Jungimker ihre Bienen durch den Winter bringen“, zeigt er auf.

Völker gut entwickelt

Von einer frühen und starken Entwicklung der Völker spricht Johann Zwetti, Obmann des Bienenzuchtvereins Leibnitz und Umgebung. Dass sich alle Variationen an Blüten entfalten konnten, spiele der Biene ebenfalls in die Pollenkörbchen. Der passionierte Standimker hat derzeit selbst 20 Völker und werde nach der Blüte der Akazie in den kommenden Wochen ernten. Der durchschnittliche Ertrag liege pro Volk übrigens insgesamt bei rund 30 Kilogramm süßem Gold.

Der Bienenzuchtverein Leibnitz und Umgebung mit Obmann Johann Zwetti (3. v. l.) feierte im vergangenen Jahr sein 120. Jubiläum © Peter Schimpel

Mit einem guten Honigjahr rechnet auch Patrick Mesgec. Der Amtsleiter von Wagna ist auch für die Gemeindebienen zuständig. Bleibt das Wetter schön, werde es vielleicht auch wieder ein Jahrhundertjahrgang, wie im vergangenen Jahr. „Unsere Bienen stehen in Hasendorf und auf der Blumenwiese in Aflenz. Besonders in Aflenz merken wir, wie die Bienen vom wunderbaren Mix aus Blüten profitieren“, so Mesgec.

Patrick Mesgec, Amtsleiter von Wagna, bringt immer wieder Kindern der Gemeinde das Leben und Wirken der Bienen nahe © Privat

Wann geerntet wird, sei regional unterschiedlich und hänge von mehreren Faktoren ab, etwa davon, ob man einen sortenreinen Honig haben möchte. Von den Stöcken der Gemeinde werde in den kommenden Wochen der Honig entnommen.

Mitten in der Ernte

Die Schleudern laufen indes bereits bei Mario Poglitsch in Lebring heiß. Er ist Herr über 70 Bienenstöcke, die aufgeteilt auf der Remschnigg Alm, im Sausal und Lebring stehen. An der Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen hat der Biologielehrer zudem einen Lehrbienenstand errichtet. Poglitsch spricht ebenfalls von einem recht guten Jahr für den Blütenhonig. Aufgrund der Trockenheit wurde zwar weniger Nektar produziert, „allerdings bietet die Südsteiermark eine hohe botanische Diversität“, wie der Biologe aufzeigt.

Biologe und Imker Mario Poglitsch ist derzeit mitten in der Ernte © Privat

Die Eisheiligen samt Kälteeinbruch haben die emsigen Arbeiterinnen zudem ebenfalls gut überstanden, auch in höheren Lagen. Wie die Ernte etwa beim Kastanienhonig, einer laut Poglitsch südsteirischen Spezialität, ausfallen wird, könne man derzeit noch nicht sagen. „Das kommt ganz auf das Wetter drauf an“, erklärt der 32-Jährige.