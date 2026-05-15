Endlich wieder Blütenhonig! In der Südost- und Oststeiermark laufen die Honigschleudern bereits heiß. Goldgelb fließt es in die Töpfe. „Von der Qualität her ist der heurige Blütenhonig perfekt“, schwärmt Werner Kurz, Präsident des Steirischen Landesverbandes für Bienenzucht. Bei der Menge sieht es allerdings steiermarkweit sehr unterschiedlich aus.

So läuft die Honigernte in der Oststeiermark:

Während Imker im Norden der Steiermark über eine gute Ernte jubeln, sieht es im Süden eher mager aus. Schuld daran ist ein Mix aus niedrigen Temperaturen und Trockenheit. „Die Obstblüte fiel aufgrund der Trockenheit nicht so üppig aus und wegen der Kälte konnten die Bienen nicht so oft ausfliegen“, zieht der Imkermeister aus Bad Waltersdorf, der rund 250 Bienenvölker bewirtschaftet, eine erste Zwischenbilanz. Andere Pflanzen, wie etwa der Löwenzahn, würden auch erst ab einer konstanten Temperatur von 15 Grad Nektar produzieren.

Werner Kurz, Imkermeister und Präsident des Steirischen Landesverbandes für Bienenzucht © Kk

Hannes Bischof, Imkermeister aus Gamling bei Gleisdorf, hat vergangene Woche bei seinen Wandervölkern im Burgenland mit der Ernte des Rapshonigs begonnen. „Auch beim Raps schaut es heuer nicht so super aus, es war zu kalt und zu windig“, erklärt der Imker, der Herr über 200 Bienenvölker ist. Im Raum Gleisdorf dagegen sei die Blütenhonig-Menge heuer durchschnittlich ausgefallen. Im Schnitt läge er bei 15 Kilogramm Blütenhonig pro Volk.

Hannes Bischof aus Gamling ist Herr über 200 Bienenvölker © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Seine Blütenhonig-Ernte bezeichnet der Imkermeister heuer als „durchschnittlich“ © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Regional große Unterschiede

Auch Alois Rauch, Obmann des Bienenzuchtvereins Feldbach hatte sich heuer mehr erwartet. „Das Bienenjahr hat mit einem starken Start begonnen. Die Bienen sind gut aus dem Winter gekommen und haben eifrig eingetragen,“ berichtet der Imker aus Oedt bei Feldbach, der derzeit 100 Bienenvölker zählt.

Alois Rauch ist mitten in der Blütenhonigernte © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Die kühlen Tage Ende April, Anfang Mai hätten allerdings dazu geführt, dass die Bienen den eingetragenen Honig wieder selbst verbraucht hätten. Derzeit benötigt ein Volk nämlich zwischen 60 und 80 Dekagramm als Eigenbedarf.

Goldgelb fließt der frische Honig aus der Schleuder © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Ganz anders nur wenige Kilometer weiter in Kirchberg an der Raab, bei Manfred Neumeister. Auch er befindet sich mit seinen 45 Bienenvölkern mitten in der Ernte. Heuer ist er sehr zufrieden. „Durchschnittlich rechne ich mit 20 bis 25 Kilogramm Honig pro Volk“, berichtet er, während er seine Völker am Rothberg inspiziert. Die Nachfrage nach Blütenhonig werde immer größer, in den vergangenen Jahren konnte die aufgrund der geringen Mengen allerdings nur schwer gestillt werden.

Manfred Neumeister aus Kirchberg an der Raab ist mit der Blütenhonigernte heuer sehr zufrieden © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Kleiner Rückblick: 2023 war der Blütenhonig aufgrund des frühen Blühstarts und der späten Frostnächte komplett ausgefallen, 2024 machten Regen und kühle Temperaturen einer guten Ernte einen Strich durch die Rechnung..

Der Kirchberger züchtet auch Bienenköniginnen © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Beste Ernte seit Langem

Von der besten Blütenhonig-Ernte seit Jahrzehnten spricht Herbert Cividino aus Pöllau. Der Obmann des Bienenzuchtvereins Pöllauertal imkert seit 37 Jahren und hat 45 Bienenvölker. Gerade ist er beim Schleudern. Pro Volk erwartet er sich bis zu 15 Kilogramm.

Herbert Cividino beim Schleudern der Waben © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Hellgelb und aromatisch duftend fließt der Blütenhonig in den Kübel. „Nicht nur die Obstblüte war stark, auch der Ahorn und der Löwenzahn haben gut geblüht“, erklärt er. Aus der Hälfte des Honigs rührt er Cremehonig, der erfreue sich aufgrund der Streichfähigkeit bei den Kundinnen und Kunden zunehmen an großer Beliebtheit.

Hellgelb und aromatisch ist der Blütenhonig aus dem Pöllauer Tal © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Hoffen auf reiche Ernte

Wie geht es weiter: Gespannt warten Imkerinnen und Imker nun auf den Waldhonig. Der steht schon in den Startlöchern. „Wenn der Holunder blüht, dann geht es auch mit dem Waldhonig los“, so Kurz. Aufgrund der kühlen Temperaturen werden sich die Bienen und Imker allerdings noch etwas gedulden müssen.

Ob die lange Trockenheit auch die Waldhonigausbeute dämpft, ist noch unklar. Die Hoffnung auf eine stolze Erntebilanz wie 2025 ist groß. Der Imkerpräsident sprach damals ja von einem „Jahrhundertjahrgang“. Noch immer sind die Lager gut gefüllt.